Santa Clara縣設流動疫苗車助難以外出居民接種疫苗

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣在縣府與私人企業合作下，設立一輛流動疫苗車，去到不同的社區，為難以外出的居民接種新型肺炎疫苗。

大約半年前，Bloom Energy公司與Santa Clara縣的醫院、伊利諾伊大學以及矽谷企業合作，設立一輛流動檢測車，在縣內提供新型肺炎檢測，而參與計劃的矽谷企業，為每人每一個測試捐出了5元，集少成多，現在有一筆可觀的資金，投入將這輛流動檢測站化身成為流動疫苗站。

Santa Clara縣衛生局官員Marty Fenstersheib醫生表示，這輛流動疫苗車可以去到縣內不同地區，為行動不便，或有高危健康問題的人士接種疫苗。

Fenstersheib說：「將疫苗帶進社區，是我們應該做的，那些不能外出的人，或者高危人士，這輛車可以到達他們的家，為他們接種疫苗。」

緊急救援人員會駕駛這輛流動疫苗車到長期護理院舍，以及接種率極低的社區，為居民接種疫苗，縣衛生局也呼籲所有居民，如果輪到你接種疫苗，就應該盡快預約，Santa Clara縣目前為1A和1B階段，以及16歲到64歲有特定高危健康問題的人士，以及殘障人士接種疫苗。

根據加州的時間表，本周四4月1號開始，年滿50歲人士可以預約接種疫苗，4月15號開始，會開放給所有16歲或以上人士在Santa Clara縣居住或工作的人士，可上網http://sccfreevax.org，查看什麼時候可以預約接種疫苗，請瀏覽：https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/COVID19-vaccine-information-for-public.aspx#appointment

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。