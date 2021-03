影評：《愛國叛徒》看二戰期間丹麥駐美大使領導的抗戰行動

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

二次大戰期間,駐美國的丹麥大使在美國策劃擊退納粹德國的行動。

1940年的4月,丹麥被納粹德國侵略,被要求立即並無條件投降。丹麥政府在幾個小時內投降,被迫與納粹德國合作。當時,駐美國的丹麥大使Henrik Kauffmann,不願意成為被佔領的丹麥和被德國所控,於是想到一個在海外打敗希特勒的計畫。就是在美國成立一個丹麥流亡政府,並要求美國介入歐洲大陸的戰爭。美國開始時也不願意,Kauffmann 之後突顯要是英國淪陷,美國東岸可以是納粹德國的下一個目標。Kauffmann 以獨立丹麥的名義和美國立下協議,讓美國在格陵蘭設立基地對抗德國,但是也被判叛國罪。直至到戰爭結束之後,丹麥政府才撤銷這罪名。Kauffmann 在推動丹麥加入聯合國,也立下功勞。

這段歷史世跡並非很多人知道,所以對戰爭歷史有興趣的人,會從電影中對這人物和這段歷史,加深興趣與知識。其實Kauffman 在派駐華盛頓之前,也在北京八年。在海外抗戰期間,他也利用妻子的關係和當時的美國總統羅斯福見面,進行遊說工作。而與妻子的感情,在電影也加入戲劇成分。甚至給他最後的死因,增添幾分迷離。

飾演大使的Ulrich Thomsen,釋出沉著應戰但不斷鉤心鬥角的心態。而由女導演Christina Rosendahl 的角度,來看這場戰爭中,非戰場上的勢力角逐,也是戰爭片中感到的一股新氣息。

《愛國叛徒 The Good Traitor》讓大家多認識二次大戰中的一則故事。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在主要串流平台上映,例如:Amazon Prime Video、Apply TV、Google Play和Fandango Now。

電影網頁:http://www.samuelgoldwynfilms.com/the-good-traitor/

