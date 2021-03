【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara市發生種族塗鴉事件,一家已經搬走,由華人經營的軟件公司的大門,被人寫上仇恨華裔的塗鴉。

警方指出,上星期五收到塗鴉的報告,地點是Lakeside Drive 3000號地段一棟空置的商業樓宇。

警方表示,樓宇之前的租客是一間華裔經營的軟件公司,公司的招牌仍然在那裡。

警方翻看閉路電視,發現3月14號星期日凌晨1點半左右,一個男人到前門作出破壞,匪徒相信是白人男人,當時戴著黑色冷帽,黑色連帽衣,黑色口罩,穿藍色牛仔褲和黑鞋,匪徒涉嫌寫了仇恨華裔社區的字句。

警方表示,這是這家公司第二次被人塗鴉,上一次在今年1月19號發生,是同一個匪徒所為,如果有人見過這個男人以及這輛汽車,請通知警方,電話:(408) 615-4823。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。