美國65歲以上新冠患者住院及死亡人數大減

【KTSF 江良慧報導】

CNN分析數據發現，在美國65歲以上的新型肺炎患者，不論新症、住院或死亡人數近期都大幅下降。

新型肺炎爆發初期，65歲以上長者是最受影響的年齡層，不過根據CNN最新分析，CDC疾控中心的數據，65歲以上人士的新症、住院和死亡率與其它年齡層相比，卻出現最大跌幅，當中從1月初到3月中的9個星期內，每週住院人數大幅下跌83%，死亡率更下跌多達96%。

白宮新型肺炎應對小組的高級顧問表示，全國65歲以上人士，有7成已經接種了只是一劑疫苗，雖然全國的疫苗接種工作進度理想，但整體死亡率仍然偏高，周三就有1,454人染疫死亡。

而隨著有越來越多州份放寬抗疫措施，乘搭飛機外遊的人也不斷增加，過去兩星期，每天都有過百萬人飛行，聯合航空（United）已經表示即將加開更多班次。

另一方面，研究人員表示，Pfizer和Moderna疫苗似乎在懷孕和哺乳中的婦女身上都非常有效，而且更會把抗體傳給嬰兒，不過抗體可以存在多久就有待更進一步研究。

另外，Pfizer也已經開始在12歲以下兒童身上測試他們的疫苗，Pfizer表示，總共有114名5歲至11歲兒童參加今次實驗，目前已經有至少兩名兒童接種了首劑疫苗。

Pfizer在早前已經在2,200名12至15歲兒童身上測試他們的疫苗。

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