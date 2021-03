科州超市槍擊案疑犯首度出庭

【KTSF 江良慧報導】

星期一在科羅拉多Boulder超級市場槍擊案,21歲疑犯周四首度出庭,案中有十個人中槍身亡。

21歲被告被控10項一級謀殺,和因為涉嫌向一名警察開槍,被控一項意圖謀殺。

他周四被鎖上手扣,坐著輪椅出庭,被告在庭上沒有多說話,只是表示明白自己的權利,他目前仍不准保釋,下次出庭會是兩三個月後,原因是控辯雙方都表示要更多時間準備,所以法官下令案件押後60至90天再商議進度。

控方已經表示,很有可能會在未來幾個星期加控他其他罪名,另外控方也需要多幾天完成處理超市現場。

辯方則表示,必定要先評估被告的精神狀態,而且也要等候控方披露文件。

有關方面曾經表示,本案非常複雜,預計可能要一年才會完成調查工作。

