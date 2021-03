拜登召開首場記招 揚言2024年會競逐連任

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四召開上任以來第一場的記者會,談論的議題廣泛,包括中國、美墨邊境的移民潮,以及接種疫苗的目標等,他又預期將會在2024年競逐連任。

拜登的記者會開了一個多小時,提及廣泛議題,當中包括湧入美墨邊界的無證移民危機。

他表示,在美國南部邊界湧現的移民潮過往每年都發生,他承諾將會容許記者進入美墨邊界擠擁的移民收容中心。

他又形容,德州部份的無證兒童收容設施的惡劣情況,’完全不能接受’,他指出,絕大部份的無證移民都會被遣送回原居地。

在疫情方面,拜登揚言要在他上任100天內,即是在4月底之前,要有兩億人接種了疫苗的目標。

在每人派錢1,400元方面,目前已經發放1.27億筆紓困金,總額大約3,250億元,拜登也提到,日後會宣布龐大計劃去改善全國的實體和科技基建設施。

在中國問題上,拜登預期,美中兩國將會有激烈競爭,他要求中國遵從國際規則去做,同時,美國將會齊集盟國召開高峰會,以探討未來。

他又提到在5月1日之前從阿富汗撤軍,他也強調不會讓中國成為世上最富有與最強大的國家。

他也指出,美中的競爭涉及民主與威權之間的鬥爭,而美國已經證明民主制度行之有效。

拜登在記者會上也透露,他打算在2024年競逐連任,不過拜登其後向記者表示,他尊重命運的安排,他從來都沒有計劃,在事實發生之前的4年半或3年半會發生何事。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。