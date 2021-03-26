拜登召開首場記招 揚言2024年會競逐連任

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周四召開上任以來第一場的記者會，談論的議題廣泛，包括中國、美墨邊境的移民潮，以及接種疫苗的目標等，他又預期將會在2024年競逐連任。

拜登的記者會開了一個多小時，提及廣泛議題，當中包括湧入美墨邊界的無證移民危機。

他表示，在美國南部邊界湧現的移民潮過往每年都發生，他承諾將會容許記者進入美墨邊界擠擁的移民收容中心。

他又形容，德州部份的無證兒童收容設施的惡劣情況，’完全不能接受’，他指出，絕大部份的無證移民都會被遣送回原居地。

在疫情方面，拜登揚言要在他上任100天內，即是在4月底之前，要有兩億人接種了疫苗的目標。

在每人派錢1,400元方面，目前已經發放1.27億筆紓困金，總額大約3,250億元，拜登也提到，日後會宣布龐大計劃去改善全國的實體和科技基建設施。

在中國問題上，拜登預期，美中兩國將會有激烈競爭，他要求中國遵從國際規則去做，同時，美國將會齊集盟國召開高峰會，以探討未來。

他又提到在5月1日之前從阿富汗撤軍，他也強調不會讓中國成為世上最富有與最強大的國家。

他也指出，美中的競爭涉及民主與威權之間的鬥爭，而美國已經證明民主制度行之有效。

拜登在記者會上也透露，他打算在2024年競逐連任，不過拜登其後向記者表示，他尊重命運的安排，他從來都沒有計劃，在事實發生之前的4年半或3年半會發生何事。

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