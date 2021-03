灣區周末將舉行多場「Stop Asian Hate」集會

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區這個周末,包括舊金山、中半島、南灣以及東灣等地都有「Stop Asian Hate」集會,反對針對亞裔的仇視罪行,除了本台報導過本周六上午11點在舊金山以及南灣Saratoga都有相同主題的集會之外,還有哪些?

繼上個周末全美各地亞裔社區串聯發聲呼籲「Stop Asian Hate」,「抗暴力 反歧視」之後,這個周末又有多場集會活動接力,灣區多個地點都踴躍響應。

首先周六3月27日下午兩點到4點,中半島Foster City於Leo Ryan Park舉行「Stop Asian Hate」集會,活動訴求希望能讓大家注意針對亞裔社區的暴力,和亞裔社區團結在一起,民眾須戴口罩並保持社交距離。

到周日,3月28日,東灣阿拉米達縣Dublin市下午3點到4點半也會舉行停止對亞裔的暴力、仇視行為的戶外集會,地點在Dublin市的Emerald Glen Park內的「The Wave」,當地民選官員也會出席。

南灣Milpitas也在本周日3月28舉行相關的遊行和集會,主題是打破沉默,終止針對亞裔的暴力,活動下午1點會舉行團結大遊行,從279 W. Calaveras Blvd的Lee’s三明治店面出發,走到Milpitas市政府,之後會有和平演講和社區資源宣傳活動。

最後再次提醒大家,本台報導過本周六3月27日上午11點,在舊金山華埠以及市府前廣場也有同樣訴求的集會,同一時間,南灣Cupertino 、Saratoga等5個城市共同舉辦的集會,則在Saratoga市府前展開,以上活動全都開放,讓所有人出席。

另外,有關注人士發起「Stop Asian Hate」的行動日,號召民眾在本周五在各自的社交媒體上發表聲明,來譴責針對亞太裔的仇恨攻擊,打擊對亞裔的歧視,並在貼文上使用#StopAsianHate來參與這次的行動。

