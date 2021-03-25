灣區周末將舉行多場「Stop Asian Hate」集會

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區這個周末，包括舊金山、中半島、南灣以及東灣等地都有「Stop Asian Hate」集會，反對針對亞裔的仇視罪行，除了本台報導過本周六上午11點在舊金山以及南灣Saratoga都有相同主題的集會之外，還有哪些？

繼上個周末全美各地亞裔社區串聯發聲呼籲「Stop Asian Hate」，「抗暴力 反歧視」之後，這個周末又有多場集會活動接力，灣區多個地點都踴躍響應。

首先周六3月27日下午兩點到4點，中半島Foster City於Leo Ryan Park舉行「Stop Asian Hate」集會，活動訴求希望能讓大家注意針對亞裔社區的暴力，和亞裔社區團結在一起，民眾須戴口罩並保持社交距離。

到周日，3月28日，東灣阿拉米達縣Dublin市下午3點到4點半也會舉行停止對亞裔的暴力、仇視行為的戶外集會,地點在Dublin市的Emerald Glen Park內的「The Wave」,當地民選官員也會出席。

南灣Milpitas也在本周日3月28舉行相關的遊行和集會，主題是打破沉默，終止針對亞裔的暴力，活動下午1點會舉行團結大遊行，從279 W. Calaveras Blvd的Lee’s三明治店面出發，走到Milpitas市政府，之後會有和平演講和社區資源宣傳活動。

最後再次提醒大家，本台報導過本周六3月27日上午11點，在舊金山華埠以及市府前廣場也有同樣訴求的集會，同一時間，南灣Cupertino 、Saratoga等5個城市共同舉辦的集會，則在Saratoga市府前展開，以上活動全都開放，讓所有人出席。

另外，有關注人士發起「Stop Asian Hate」的行動日，號召民眾在本周五在各自的社交媒體上發表聲明，來譴責針對亞太裔的仇恨攻擊，打擊對亞裔的歧視，並在貼文上使用#StopAsianHate來參與這次的行動。

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