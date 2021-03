「居家抗疫一周年」專題：疫情引發亞裔暴力襲擊事件激增

【KTSF 歐志洲報導】

自疫情爆發以來,針對亞裔的暴力襲擊事件並沒有放緩跡象,本集的「居家抗疫一周年」專題,帶大家回顧這些事件,也看社區如何反應。

「停止仇恨亞太裔」(Stop AAPI Hate)統計的數字顯示,自疫情開始以來,全國有至少3,800宗針對亞裔國民的仇恨事件,其中1,600宗在加州發生,有輿論認為,這和前總統特朗普將疫情矛頭指向中國有關。

根據世界衛生組織和聯邦疾控中心說,不應該根據地點或族裔來形容新型肺炎病毒,但特朗普還是以不同待種族歧視的字句來形容新型肺炎病毒。

聯邦民主黨眾議員趙美心(Judy Chu)說:「特朗普總統不接受這點,還一直以『中國病毒』、『武漢病毒』和『kung flu』來形容病毒,結果是反亞裔的仇恨罪案和事件顯著增加。」

特朗普用「中國病毒」回應中方指美軍人員,在2019年的武漢運動會播毒,而新型肺炎是在2019年12月在中國湖北省的武漢爆發,當時被稱為武漢肺炎,隨後演變成世界大流行病。

在灣區發生針對亞裔的暴力事件,也受到全國主流媒體的關注,例如奧克蘭(屋崙)3月發生75歲男子Pak Ho,在Lake Merritt附近被搶劫推倒,頭部傷重不治,警方在事件中逮捕了兩名男子。

還有這個在奧克蘭華埠閉路電視拍到的畫面,一名華裔老伯走在街頭,不幸同樣被無辜推倒重傷。

在舊金山(三藩市)寓所外,被無辜推倒的亞裔老伯,傷重不治。

也還有針對亞裔的搶劫事件,這則發生在奧克蘭的一間雜貨店,這則發生在一間花店,事主和歹徒對峙期間,也被歹徒涉嫌開車傷害。

在3月15日,舊金山市中心這位沒有被搶劫,但是無辜遇襲至失去知覺的華裔男子Danny Chang,事件導致他雙眼部位嚴重瘀腫。

3月16日,奧克蘭華埠一名年長男子同樣被打。

「停止仇恨亞太裔」的數據顯示,針對亞裔的襲擊事件中,有11%涉及肢體騷擾,當中亞裔女性遇襲機率更是男性的2.3倍。

社區人士表示,針對亞裔的襲擊事件過去都一直發生,只是因為近來的襲擊事件有被拍到,而要是民眾沒有舉報,更不會有人知道,無法促使警方加派警員在受影響社區巡邏,直到有實際保護亞裔社區的計畫,社區人士現在也必須靠自願人士自組隊伍在華裔社區巡邏。

