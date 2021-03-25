舊金山兩教委將提決議案 褫奪教委會副主席高勵思

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）教育委員會副主席高勵思（Allison Collins）涉嫌發表歧視亞裔的言論風波越鬧越大，雖然高勵思堅決拒絕辭職，但另外兩名教委將會提出決議案，褫奪她副主席的職位。

華裔教委林謙悅及太平洋島國裔的教委莫力加，是教委會7名教委中要求高勵思辭職的二人，雖然高勵思不肯辭職，但二人有進一步行動，他們將於周四舉行的教委會特別會議中提出決議案，促請除去高勵思副主席的職銜，以及她所有委員會的職務。

林謙悅表示，她對於高勵思的領導已經沒有信心，用沉默來面對不公義，只會讓同樣的事情再發生。

高勵思在周二舉行的教委會中，強調自己的誠意，並由衷的道歉，她表示，自己很榮幸有機會能夠為所有族裔爭取平等的教育機會，不過她並沒有直接向亞裔道歉，亦沒有提及有辭職的打算。

高勵思近日被發現2016年在社交媒體上留言，指亞裔自以為是「模範少數族裔」，又用「虎媽」來形容Lowell高中的亞裔家長，並指亞裔利用類似「白人至上主義」思想來融入社會，更把亞裔形容為「黑的家奴」，被指有歧視亞裔之嫌。

高勵思強調，這些內容斷章取義，但不少人不接受她的解釋，包括市長布里德、州眾議員邱信福及丁右立等20多名民選民官員，已經公開聯署要求高勵思辭職。

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