舊金山兩教委將提決議案 褫奪教委會副主席高勵思

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)教育委員會副主席高勵思(Allison Collins)涉嫌發表歧視亞裔的言論風波越鬧越大,雖然高勵思堅決拒絕辭職,但另外兩名教委將會提出決議案,褫奪她副主席的職位。

華裔教委林謙悅及太平洋島國裔的教委莫力加,是教委會7名教委中要求高勵思辭職的二人,雖然高勵思不肯辭職,但二人有進一步行動,他們將於周四舉行的教委會特別會議中提出決議案,促請除去高勵思副主席的職銜,以及她所有委員會的職務。

林謙悅表示,她對於高勵思的領導已經沒有信心,用沉默來面對不公義,只會讓同樣的事情再發生。

高勵思在周二舉行的教委會中,強調自己的誠意,並由衷的道歉,她表示,自己很榮幸有機會能夠為所有族裔爭取平等的教育機會,不過她並沒有直接向亞裔道歉,亦沒有提及有辭職的打算。

高勵思近日被發現2016年在社交媒體上留言,指亞裔自以為是「模範少數族裔」,又用「虎媽」來形容Lowell高中的亞裔家長,並指亞裔利用類似「白人至上主義」思想來融入社會,更把亞裔形容為「黑的家奴」,被指有歧視亞裔之嫌。

高勵思強調,這些內容斷章取義,但不少人不接受她的解釋,包括市長布里德、州眾議員邱信福及丁右立等20多名民選民官員,已經公開聯署要求高勵思辭職。

