舊金山推社區巡邏計劃 亞裔非裔拍檔防罪案發生

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了加強保障亞裔社區的安全，舊金山（三藩市）市府宣布推出社區巡邏計劃，由非裔及亞裔拍檔，在市內一些亞裔聚居的社區巡邏，防止暴力事件的發生。

針對亞裔社區的襲擊案近日發生得越來越多，舊金山市長布里德周三在華埠花園角宣布成立一支新的巡邏隊，負責維持市內亞裔聚居社區的治安，包括華埠Grant及Stockton街、訪谷區的Leland街、列治文區Clement街、San Bruno街及田德隆區。

巡邏隊將由非裔及亞裔組成，非裔是「防止街頭暴力」計劃的成員，他們原本的職責是防止社區的槍械暴力，今次他們將會與亞裔社區組織合作，包括社區青年中心CYC一起巡邏。

社區青年中心代表溫靜婷（Sarah Wan）說：「這個新的合作，與我們華人社區或亞太裔社區的機構去合作，用回我們在社區聘請的人，可以與他們一起合作，可以巡邏，或者認識社區的商戶，或者很多市民都可以用我們的語言，介紹他們知道這個小組，還有提供安全的知識。」

溫靜婷表示，非裔及亞裔合作的組合，亦是一個展示社區團結、互相融合，理解雙方文化的好機會，而市府指出，如果計劃順利的話，巡邏將會推廣到日落區及Mission等社區。

此外，巡邏計劃亦有進一步的服務，就是護送長者去看醫生、去銀行或者購物等，現階段主要是服務華埠的長者。

安老自助處發言人鍾月娟（Anni Chung）說：「今次的情形那麼嚴重，有很多長者真的不敢外出，但是越不敢外出，而只留在家裡，亦不是一個解決辦法，因為對他們心理及生理上都是有問題。」

鍾月娟表示，其實護送長者的計劃早在80年代已經有，當時最高峰時期是有10多人，但後來因為經費問題，在2000年初已經停辦，直到現在，市府再向安老自助處撥款，讓安老聘請兩名「老人護伴」，護送有需要的長者在華埠辦事，需要護送服務的長者，可以致電(415)355-6700查詢。

市長指，這個計劃的撥款有220萬，暫定為期一年，一年過後會檢討成效，社區青年中心指，很希望這個計劃會永久推行。

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