舊金山推社區巡邏計劃 亞裔非裔拍檔防罪案發生

為了加強保障亞裔社區的安全,舊金山(三藩市)市府宣布推出社區巡邏計劃,由非裔及亞裔拍檔,在市內一些亞裔聚居的社區巡邏,防止暴力事件的發生。

針對亞裔社區的襲擊案近日發生得越來越多,舊金山市長布里德周三在華埠花園角宣布成立一支新的巡邏隊,負責維持市內亞裔聚居社區的治安,包括華埠Grant及Stockton街、訪谷區的Leland街、列治文區Clement街、San Bruno街及田德隆區。

巡邏隊將由非裔及亞裔組成,非裔是「防止街頭暴力」計劃的成員,他們原本的職責是防止社區的槍械暴力,今次他們將會與亞裔社區組織合作,包括社區青年中心CYC一起巡邏。

社區青年中心代表溫靜婷(Sarah Wan)說:「這個新的合作,與我們華人社區或亞太裔社區的機構去合作,用回我們在社區聘請的人,可以與他們一起合作,可以巡邏,或者認識社區的商戶,或者很多市民都可以用我們的語言,介紹他們知道這個小組,還有提供安全的知識。」

溫靜婷表示,非裔及亞裔合作的組合,亦是一個展示社區團結、互相融合,理解雙方文化的好機會,而市府指出,如果計劃順利的話,巡邏將會推廣到日落區及Mission等社區。

此外,巡邏計劃亦有進一步的服務,就是護送長者去看醫生、去銀行或者購物等,現階段主要是服務華埠的長者。

安老自助處發言人鍾月娟(Anni Chung)說:「今次的情形那麼嚴重,有很多長者真的不敢外出,但是越不敢外出,而只留在家裡,亦不是一個解決辦法,因為對他們心理及生理上都是有問題。」

鍾月娟表示,其實護送長者的計劃早在80年代已經有,當時最高峰時期是有10多人,但後來因為經費問題,在2000年初已經停辦,直到現在,市府再向安老自助處撥款,讓安老聘請兩名「老人護伴」,護送有需要的長者在華埠辦事,需要護送服務的長者,可以致電(415)355-6700查詢。

市長指,這個計劃的撥款有220萬,暫定為期一年,一年過後會檢討成效,社區青年中心指,很希望這個計劃會永久推行。

