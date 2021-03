San Mateo縣民選官員及執法機構宣布對仇視罪行零容忍

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島San Mateo縣的大批民選官員以及警方和地檢處等執法機構,周三共同召開記者會,宣布該縣對仇視零容忍,並呼籲受害人踴躍通報仇視犯罪以及仇視事件。

由前任和現任民選官員組成的聖馬刁縣亞太裔黨團,周三邀集當地大批民選官員以及執法機構,共同站在一起為亞裔社區發聲,訊息非常明確。

San Mateo市市長Eric Rodriguez說:「應該讓每個人感覺安全,在San Mateo這裡。」

San Mateo縣議會議長David Canepa說:「不管你住在Brisbane,還是住在Atherton,或是這兩者之間,我們San Mateo縣不允許仇恨。」

San Mateo縣共有77萬人口,其中亞裔有約24萬6千人,佔總人數的30%,其中Daly City市的亞裔更高達四成。

Pacifica市警察局長Dan Steidle周三也以San Mateo縣警察協會會長身分,表明執法機構的立場。

Steidle說:「我們不會容忍針對亞裔的仇視罪或仇視事件,或者針對社區的任何人。」

他指出,在加州,仇恨犯罪的定義,涉及到因為受害人的殘障、性別、國籍、族裔、宗教和性取向等,成為犯罪動機,而不管是遭遇仇恨犯罪,或是仇恨事件,都應該要通報。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe也說明,檢方處理仇恨犯罪和仇恨事件的決心,但明顯發現受害人通報不足。

他說過去3年,地檢處只起訴了20宗仇恨犯罪案件,相信實際上還要多出許多。

地檢處有提供資源,協助仇恨犯罪案件的受害人,包括醫療帳單或心理治療開支的報銷等,並提醒社區要對仇恨罪行保持警惕。

