San Mateo縣民選官員及執法機構宣布對仇視罪行零容忍

【KTSF 古琳嘉報導】

中半島San Mateo縣的大批民選官員以及警方和地檢處等執法機構，周三共同召開記者會，宣布該縣對仇視零容忍，並呼籲受害人踴躍通報仇視犯罪以及仇視事件。

由前任和現任民選官員組成的聖馬刁縣亞太裔黨團，周三邀集當地大批民選官員以及執法機構，共同站在一起為亞裔社區發聲，訊息非常明確。

San Mateo市市長Eric Rodriguez說：「應該讓每個人感覺安全，在San Mateo這裡。」

San Mateo縣議會議長David Canepa說：「不管你住在Brisbane，還是住在Atherton，或是這兩者之間，我們San Mateo縣不允許仇恨。」

San Mateo縣共有77萬人口，其中亞裔有約24萬6千人，佔總人數的30%，其中Daly City市的亞裔更高達四成。

Pacifica市警察局長Dan Steidle周三也以San Mateo縣警察協會會長身分，表明執法機構的立場。

Steidle說：「我們不會容忍針對亞裔的仇視罪或仇視事件，或者針對社區的任何人。」

他指出，在加州，仇恨犯罪的定義，涉及到因為受害人的殘障、性別、國籍、族裔、宗教和性取向等，成為犯罪動機，而不管是遭遇仇恨犯罪，或是仇恨事件，都應該要通報。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe也說明，檢方處理仇恨犯罪和仇恨事件的決心，但明顯發現受害人通報不足。

他說過去3年，地檢處只起訴了20宗仇恨犯罪案件，相信實際上還要多出許多。

地檢處有提供資源，協助仇恨犯罪案件的受害人，包括醫療帳單或心理治療開支的報銷等，並提醒社區要對仇恨罪行保持警惕。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。