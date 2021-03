【KTSF】

東灣Fremont周三發生一宗致命槍擊案,一名劫案疑犯死亡。

加州公路巡警(CHP)證實,周三下午2時45分左右,經過一輪警匪追逐後,在84號公路發生一起涉及Fremont警員的開槍事件,現場聚集了十多輛警車,警方一度封鎖了84號公路及Ardenwood大街一帶。

被指涉及劫案的一名持械疑犯在事故中死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。