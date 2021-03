【KTSF 江良慧報導】

迪士尼世界表示會在佛羅里達州的Magic Kingdom,測試全新的人面識別技術為期一個月。

新技術從周二開始試用,迪士尼表示,目的是要提供更多無觸碰的體驗,入場人士可以自願選擇參加,參加者要拍照,他們的面容會被轉化成獨特的身份編號,並連接至他們的入場門票,之後如果他們離開園區後,重返再進入時,就可以經由人面識別測試入口進入。

迪士尼表示,會盡力確保入場人士的個人資料的保密。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。