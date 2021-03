多個國際品牌去年宣布停用新疆棉 中國內地今抵制

【有線新聞】

多個國際知名品牌,包括H&M、Nike、adidas等,去年發布停用新疆棉花的聲明,近日在中國內地引起熱議,網民揚言抵制這些品牌,官方批評企業聽信有關新疆強迫勞動的謠言,強調新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。

最新捲入新疆棉花風波的,有運動品牌Nike。集團去年3月發表的一篇聲明,突然引起廣泛討論。聲明指關注有關新疆強迫勞動的報道,強調已向供應商查證,集團無採用新疆棉花或相關製品。內地藝人王一博周四宣布,與Nike終止一切合作。

這次風波源於瑞典時裝品牌H&M發表聲明,關注報道指新疆少數族裔被強迫勞動,決定停止進口新疆棉花。其實聲明早於去年發布,近日引起官方及民間熱議,揚言要抵制。

H&M在內地網購平台天貓的官方旗艦店無法進入,應用程式「H&M商城」亦被多個內地平台下架。集團在內地的代言人亦隨即劃清界線。H&M內地官網之後再發聲明解畫,強調尊重中國消費者;而集團一直確保供應商遵守可持續發展的承諾,不代表任何政治立場。

內地官媒加入發聲,環球時報點名發表過停用新疆棉花言論的,還有Uniqlo、Burberry、adidas、New Balance等。報道亦提到,不少發表聲明的集團是瑞士良好棉花發展協會的會員。協會去年三月宣布,暫停在新疆維吾爾自治區的認證活動,無解釋原因。

人民日報就指,全國棉花需求量比產量多出180萬噸,根本在國內供不應求,強調新疆棉花不容潑髒水。

香港藝人陳奕迅在微博發聲明,即日終止與adidas合作。

