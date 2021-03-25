多個國際品牌去年宣布停用新疆棉 中國內地今抵制

【有線新聞】

多個國際知名品牌，包括H&M、Nike、adidas等，去年發布停用新疆棉花的聲明，近日在中國內地引起熱議，網民揚言抵制這些品牌，官方批評企業聽信有關新疆強迫勞動的謠言，強調新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。

最新捲入新疆棉花風波的，有運動品牌Nike。集團去年3月發表的一篇聲明，突然引起廣泛討論。聲明指關注有關新疆強迫勞動的報道，強調已向供應商查證，集團無採用新疆棉花或相關製品。內地藝人王一博周四宣布，與Nike終止一切合作。

這次風波源於瑞典時裝品牌H&M發表聲明，關注報道指新疆少數族裔被強迫勞動，決定停止進口新疆棉花。其實聲明早於去年發布，近日引起官方及民間熱議，揚言要抵制。

H&M在內地網購平台天貓的官方旗艦店無法進入，應用程式「H&M商城」亦被多個內地平台下架。集團在內地的代言人亦隨即劃清界線。H&M內地官網之後再發聲明解畫，強調尊重中國消費者；而集團一直確保供應商遵守可持續發展的承諾，不代表任何政治立場。

內地官媒加入發聲，環球時報點名發表過停用新疆棉花言論的，還有Uniqlo、Burberry、adidas、New Balance等。報道亦提到，不少發表聲明的集團是瑞士良好棉花發展協會的會員。協會去年三月宣布，暫停在新疆維吾爾自治區的認證活動，無解釋原因。

人民日報就指，全國棉花需求量比產量多出180萬噸，根本在國內供不應求，強調新疆棉花不容潑髒水。

香港藝人陳奕迅在微博發聲明，即日終止與adidas合作。

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