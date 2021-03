【KTSF】

加州政府宣佈,4月1日開始擴大疫苗接種組別,所有50歲或以上人士都合資格接種新冠疫苗。

4月15日起,所有16歲或以上人士都合資格接種新冠疫苗,州長紐森表示,加州在4月中,預料每周可獲發250萬劑疫苗,至4月中以後,估計每周可獲發逾300萬劑,較目前每周獲發180萬劑大幅提高。

