「居家抗疫一周年」專題：疫情下華人圈興起團購熟食

【KTSF 郭柟報導】

受疫情影響很多餐廳都要關閉堂食，令生意大打折扣，不過反而造就團購食物的興起，本集的「居家抗疫一周年」專題，跟大家討論疫情之下，團購如何縮減了餐廳和顧客之間的距離。

團購的概念是顧客可以向餐廳提前下單，購買一定數量的食物，然後去指定地點取餐，最大的好處是節省運送大量食物成本，去到灣區不同地方。

TuangoEats創辦人黃柏翔（Kyle Huang）說：「我覺得這是一種不錯的，拉近餐廳和客人距離的一種服務吧。」

從台灣出生長大的黃柏翔，現時搬到灣區的廚藝學院讀書，希望投身餐飲業，去年3月期間碰上疫情，得知朋友的餐廳即將要倒閉，黃柏翔於是活用他的人脈，幫手在Facebook社交網站上號召顧客，幫朋友推銷食品，之後一炮而紅，介紹完之後很多人買，於是萌生成立團購公司TuangoEats的念頭。

黃柏翔說：「團購在疫情之前已經有，但是不是餐廳的熟食，比較多的是農作物、蔬菜水果，或者不同地區，像台灣和中國內地的餅乾、零食等，疫情之後餐廳熟食的團購量大增，因為很多人沒辦法出街，只能吃到附近食物，這就是趨勢。」

TuangoEats現有十多名餐廳客戶，由舊金山（三藩市）至東灣和南灣都有運送服務，舊金山Embarcadero海旁的凱悅匯餐廳都是客戶之一，他們都有使用多個團購服務，又指多得有團購，為他們在疫情生意困難的期間帶來一個新的商機。

凱悅匯經理Angel Liu說：「當然剛開始是沒那麼多生意，到後來跟我們訂單的人有信心，食過覺得好食，不斷團購的團長開我們公司的團購，訂我們公司的餐。」

凱悅匯指在農曆新年期間，透過團購網站接單，3日內售出400多份盤菜，單是年30晚，透過3個團購網外賣，賺取近4至5萬元，他們認為是表現出凝聚華裔消費者帶來的效果。

另外，有團購組織以義務性質，為受疫情影響的餐廳開設一個免費平台，在Facebook讓餐廳可免費接訂單，以及讓客人可以在一個版找到更多餐廳選擇。

矽谷美食宅配團購版版主Tracey Yap說：「我當初跟所有用戶說，這個版是給餐廳老闆自己發帖，分享任何東西，因為我一分錢都不收，免費幫助大家。」

隨著現時越來越多縣市重開餐廳堂食，有老闆表示，選擇團購的人數減少了，不過很多團購版的負責人都說，希望即使疫情過後繼續維持下去。

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