「居家抗疫一周年」專題：疫情下華人圈興起團購熟食

受疫情影響很多餐廳都要關閉堂食,令生意大打折扣,不過反而造就團購食物的興起,本集的「居家抗疫一周年」專題,跟大家討論疫情之下,團購如何縮減了餐廳和顧客之間的距離。

團購的概念是顧客可以向餐廳提前下單,購買一定數量的食物,然後去指定地點取餐,最大的好處是節省運送大量食物成本,去到灣區不同地方。

TuangoEats創辦人黃柏翔(Kyle Huang)說:「我覺得這是一種不錯的,拉近餐廳和客人距離的一種服務吧。」

從台灣出生長大的黃柏翔,現時搬到灣區的廚藝學院讀書,希望投身餐飲業,去年3月期間碰上疫情,得知朋友的餐廳即將要倒閉,黃柏翔於是活用他的人脈,幫手在Facebook社交網站上號召顧客,幫朋友推銷食品,之後一炮而紅,介紹完之後很多人買,於是萌生成立團購公司TuangoEats的念頭。

黃柏翔說:「團購在疫情之前已經有,但是不是餐廳的熟食,比較多的是農作物、蔬菜水果,或者不同地區,像台灣和中國內地的餅乾、零食等,疫情之後餐廳熟食的團購量大增,因為很多人沒辦法出街,只能吃到附近食物,這就是趨勢。」

TuangoEats現有十多名餐廳客戶,由舊金山(三藩市)至東灣和南灣都有運送服務,舊金山Embarcadero海旁的凱悅匯餐廳都是客戶之一,他們都有使用多個團購服務,又指多得有團購,為他們在疫情生意困難的期間帶來一個新的商機。

凱悅匯經理Angel Liu說:「當然剛開始是沒那麼多生意,到後來跟我們訂單的人有信心,食過覺得好食,不斷團購的團長開我們公司的團購,訂我們公司的餐。」

凱悅匯指在農曆新年期間,透過團購網站接單,3日內售出400多份盤菜,單是年30晚,透過3個團購網外賣,賺取近4至5萬元,他們認為是表現出凝聚華裔消費者帶來的效果。

另外,有團購組織以義務性質,為受疫情影響的餐廳開設一個免費平台,在Facebook讓餐廳可免費接訂單,以及讓客人可以在一個版找到更多餐廳選擇。

矽谷美食宅配團購版版主Tracey Yap說:「我當初跟所有用戶說,這個版是給餐廳老闆自己發帖,分享任何東西,因為我一分錢都不收,免費幫助大家。」

隨著現時越來越多縣市重開餐廳堂食,有老闆表示,選擇團購的人數減少了,不過很多團購版的負責人都說,希望即使疫情過後繼續維持下去。

