大型貨輪擱淺 埃及蘇彝士運河雙向大塞船

一艘超大型貨櫃船在蘇彝士運河擱淺卡住,堵塞運河雙向航道。南北出口「大塞船」,百多艘貨船滯留。當局繼續嘗試用拖船協助,估計最快要兩天才能移開貨櫃船,恢復通航。

屬超大型貨櫃船的長榮貨輪「長賜號」,傾斜卡在蘇彝士運河,完全把航道堵塞。貨輪長400米、寬59米、重22萬噸,網上流傳近照,看到船頭位置卡在東側河岸。

埃及當局試用不同方法解救,挖走河岸泥土、嘗試鬆解船頭,亦多次浮起船身,和出動多艘拖船拖拉、調整船身角度,都不成功,會繼續嘗試用拖船移動船身。埃及官員及運河管理局都估計,最少需時兩天以上,才能恢復通航。

長賜號運載大批貨櫃,由大陸出發,原定駛往荷蘭鹿特丹。所屬的台灣長榮海運表示,周二早上貨輪由紅海北行,開始駛入蘇彝士運河,至河口南端約6海里處突然遇到強風,偏離航道再擱淺。亦有指是貨輪停電,失去動力。

長賜號中斷蘇彝士運河南北行,即時堵塞隨後的十多艘船。兩端出入口等候的船隻越來越多,造成大塞船,包括多艘運油輪和運載液化天然氣貨船。業界擔心,若持續多天不能通航,可能影響能源供應。

蘇彝士運河是貫通歐亞的海上要道,每天平均有逾50艘船經過。埃及在2015年曾進行大規模改造工程,擴寬和加深河道;事發地點不在新改造河段。

