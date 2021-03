【KTSF】

因應近日灣區發生多宗亞裔遇襲的事件,舊金山(三藩市)華人社區亦響應號召將於本星期六舉行遊行及集會。

「Stop Asian Hate」以「抗暴力 反歧視」為主題的遊行,由舊金山中華總會館及中華總商會等組織合辦。

本星期六3月27日,參加者將會兵分兩路,早上11時分別在華埠的聖瑪利廣場以及市府對開集合,然後遊行前往聯合廣場舉行大型集會。

大會號召不同族裔的人士參加,希望團結對抗針對亞裔的歧視,並鼓勵大家遇到任何歧視事件,不要啞忍,要站出來勇敢對抗。

