【有線新聞】

中國國務院發表《2020年美國侵犯人權報告》,指控美國防疫不力、民主失序引發政治亂象等。

報告批評,美國政府應對疫情任性妄為,導致50萬人死亡,釀成人間悲劇。在抗疫需要全球團結的時刻,美國卻執意奉行本國優先,推行孤立、單邊主義,退出世衛和《巴黎協定》,踐踏國際規則,是全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

報告又指,美式民主失序引發政治亂象,兩黨在重大公共事項僵持不下、無所作為,使國家治理陷入低效無能。

