「居家抗疫一周年」專題：疫情送暖的故事二（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在灣區熱心人士Rebacca的穿針引線之下，將分別在美國、香港和越南三地的World Kitchen Club、一名越南廚師，以及一個越南裔家庭三方聯繫到了一起，要為兩個失去父親的孩子籌措教育基金，繼續來看她們的故事。

Jack Tran 3、4年前被診斷出肺癌第四期，原本醫生判定只剩幾個月生命，卻一路撐到今年，沒想到抵擋了癌細胞的蔓延，卻在上個月感染新冠肺炎而不幸死亡，享年55歲，留下太太的年幼的兩個孩子。

Jack的太太剛辦完後事，心情非常悲痛，他們的親人向本台談到Jack的情況。

Jack的姪女Yung Ha說：「就在他確診之後沒多久，可能確診後第二天吧，他感覺到呼吸急促，所以他們緊急將他送急診，他在那裏待了幾乎兩星期，住院後一兩天就要用呼吸機，他的氧氣水平似乎很穩定，在多數的時間，不過有一天突然變糟，院方發現他的癌症復發，盡了一切努力但是無果。」

家人當時只能透過視訊向Jack道別，他的兩個兒子都尚年幼，親友在GOFUNDME發起籌款，作為孩子的教育基金。

Yung Ha說：「我的叔叔很重視教育，因為他來自越南，只有高中教育，所以他真的很想要兩個4歲和8歲的兒子上大學，有最好的教育，所以我們希望的是讓他們安心，當他們準備好上大學時就能去。」

當World Kitchen Club得知這個情況後，決定伸出援手，他們特別找到一位在越南的廚師My Tran，在4月份開辦私人課程，為Jack的兒子籌措教育基金。

World Kitchen Club共同創辦人梁潔華說：「我們就把這件事告訴越南廚師，那個越南廚師其實很溫情，她一聽到這件事的時候，她第一個反應就是我想幫忙。」

就這樣，來自香港、越南和美國的這三方人士，完全不認識也沒有見過面，因而聯繫到了一起，譜出一段疫情送暖的故事。

梁潔華說：「她（越南廚師）就說，既然如此，不如我們多一些文化元素在內，因為未必是煮東西吃，我們就特別為這件事構思了這個課堂會有兩部分，第一部分就是煮一些越南的小吃，越南的飲品，第二部分就是她會帶我們逛街市。」

對於外界的幫助，Jack的親友非常感激。

Yung Ha說：「我認為真的太美好了，我想任何時候如果能廣為人知，不僅是我叔叔，還有其他被大流行病影響的人，都非常好，而她們所做的非常慷慨，我無法，言語無法形容，我們有多麼的感激。」

想幫助Jack家庭的民眾，可以上World Kitchen Club，官網：https://www.worldkitchenclub.com/，點擊活動連結報名，付費的慈善籌款課程，體驗越南美食和文化。

也可以直接在GOFUNDME網站搜尋Jack Tran關鍵字，在這個籌款專頁線上捐款：https://www.gofundme.com/f/jacks-fight-for-another-day

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。