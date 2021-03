「居家抗疫一周年」專題：疫情送暖的故事二（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在灣區熱心人士Rebacca的穿針引線之下,將分別在美國、香港和越南三地的World Kitchen Club、一名越南廚師,以及一個越南裔家庭三方聯繫到了一起,要為兩個失去父親的孩子籌措教育基金,繼續來看她們的故事。

Jack Tran 3、4年前被診斷出肺癌第四期,原本醫生判定只剩幾個月生命,卻一路撐到今年,沒想到抵擋了癌細胞的蔓延,卻在上個月感染新冠肺炎而不幸死亡,享年55歲,留下太太的年幼的兩個孩子。

Jack的太太剛辦完後事,心情非常悲痛,他們的親人向本台談到Jack的情況。

Jack的姪女Yung Ha說:「就在他確診之後沒多久,可能確診後第二天吧,他感覺到呼吸急促,所以他們緊急將他送急診,他在那裏待了幾乎兩星期,住院後一兩天就要用呼吸機,他的氧氣水平似乎很穩定,在多數的時間,不過有一天突然變糟,院方發現他的癌症復發,盡了一切努力但是無果。」

家人當時只能透過視訊向Jack道別,他的兩個兒子都尚年幼,親友在GOFUNDME發起籌款,作為孩子的教育基金。

Yung Ha說:「我的叔叔很重視教育,因為他來自越南,只有高中教育,所以他真的很想要兩個4歲和8歲的兒子上大學,有最好的教育,所以我們希望的是讓他們安心,當他們準備好上大學時就能去。」

當World Kitchen Club得知這個情況後,決定伸出援手,他們特別找到一位在越南的廚師My Tran,在4月份開辦私人課程,為Jack的兒子籌措教育基金。

World Kitchen Club共同創辦人梁潔華說:「我們就把這件事告訴越南廚師,那個越南廚師其實很溫情,她一聽到這件事的時候,她第一個反應就是我想幫忙。」

就這樣,來自香港、越南和美國的這三方人士,完全不認識也沒有見過面,因而聯繫到了一起,譜出一段疫情送暖的故事。

梁潔華說:「她(越南廚師)就說,既然如此,不如我們多一些文化元素在內,因為未必是煮東西吃,我們就特別為這件事構思了這個課堂會有兩部分,第一部分就是煮一些越南的小吃,越南的飲品,第二部分就是她會帶我們逛街市。」

對於外界的幫助,Jack的親友非常感激。

Yung Ha說:「我認為真的太美好了,我想任何時候如果能廣為人知,不僅是我叔叔,還有其他被大流行病影響的人,都非常好,而她們所做的非常慷慨,我無法,言語無法形容,我們有多麼的感激。」

想幫助Jack家庭的民眾,可以上World Kitchen Club,官網:https://www.worldkitchenclub.com/,點擊活動連結報名,付費的慈善籌款課程,體驗越南美食和文化。

也可以直接在GOFUNDME網站搜尋Jack Tran關鍵字,在這個籌款專頁線上捐款:https://www.gofundme.com/f/jacks-fight-for-another-day

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。