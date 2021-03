拜登賀錦麗往喬州呼籲全國團結對抗種族仇恨

【KTSF 張麗月報導】

針對全國各地發生亞裔遇襲事件,總統拜登和副總統賀錦麗周五前往阿特蘭大按摩院槍擊案所在的喬治亞州,與當地亞裔社區領袖會面,拜登強調,他從競選運動一開始已經講過,全國必須團結起來,對抗種族仇恨。

拜登和賀錦麗周五前往喬治亞州阿特蘭大市,與當地社區領袖會面,談到阿特蘭大較早時有3間按摩院發生的連環槍擊案,造成8人死亡,當中7人是女性,有6個是亞裔,他們全部都是美國國民,他們每個人都值得悼念,事件也凸顯出槍械暴力是公共衛生危機的另一個例子。

拜登又說,他從競選運動一開始,甚至在就職禮時已經強調,全國必須團結一致,對抗種族仇恨。

拜登說:「有些價值觀要遵守,就是我們身為美國人團結一起,其中之一就是對抗仇恨,對抗種族主義。」

賀錦麗也發推文表示:「要讓亞裔知道遇到襲擊,不要沉默,必須發聲,對抗暴力」。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。