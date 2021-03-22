舊金山教委會副主席被指在社網發表歧視亞裔言論

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舊金山（三藩市）教育委員會副主席高勵思（Allison Collins）2016年涉嫌在社交媒體上，發表歧視亞裔的言論，舊金山市長布里德以至另外超過20名民選官員都公開要求高勵思辭職，高勵思有道歉，但拒絕請辭。

高勵思有非洲裔血統，她2016年在Twitter上有多則留言，表示希望打擊在亞裔社區中反非洲裔的歧視情況，惹來涉嫌歧視亞裔的批評。

高勵思在留言中表示，很多亞裔認為，自己受惠於被稱為”模範少數族裔”，但這是廢話，很多亞裔教師、學生及家長經常推廣這些虛構的現象，他們更使用像白人至上主義的思想，去令這些幻象合理化，當你與Lowell家長談話時，你會聽到他們崇尚”虎媽”，亦有人貶低非裔文化，高勵思亦一度用”黑的家奴”來形容亞裔。

高勵思最初不肯道歉，到了周六，她終於發聲明道歉，不過她強調，她的留言被斷章取義，而她不認為當中涉及歧視成分，因此不會辭職。

但很多人不接受高勵思的解釋，包括曾經支持他競選教委的市參事馬兆明，馬兆明表示，將亞裔家庭用貶義詞來形容，傷害亞裔，同時亦不正確，這些留言很明顯用字不夠敏感。

舊金山有22位市府甚至州府官員周六共同發表聯署，要求高勵思辭職，包括兩名教委，華裔的林謙悅及亞太裔的莫力加。

舊金山一共有52,000名公校學生，亞裔佔了3分之1。

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