舊金山教委會副主席被指在社網發表歧視亞裔言論

舊金山(三藩市)教育委員會副主席高勵思(Allison Collins)2016年涉嫌在社交媒體上,發表歧視亞裔的言論,舊金山市長布里德以至另外超過20名民選官員都公開要求高勵思辭職,高勵思有道歉,但拒絕請辭。

高勵思有非洲裔血統,她2016年在Twitter上有多則留言,表示希望打擊在亞裔社區中反非洲裔的歧視情況,惹來涉嫌歧視亞裔的批評。

高勵思在留言中表示,很多亞裔認為,自己受惠於被稱為”模範少數族裔”,但這是廢話,很多亞裔教師、學生及家長經常推廣這些虛構的現象,他們更使用像白人至上主義的思想,去令這些幻象合理化,當你與Lowell家長談話時,你會聽到他們崇尚”虎媽”,亦有人貶低非裔文化,高勵思亦一度用”黑的家奴”來形容亞裔。

高勵思最初不肯道歉,到了周六,她終於發聲明道歉,不過她強調,她的留言被斷章取義,而她不認為當中涉及歧視成分,因此不會辭職。

但很多人不接受高勵思的解釋,包括曾經支持他競選教委的市參事馬兆明,馬兆明表示,將亞裔家庭用貶義詞來形容,傷害亞裔,同時亦不正確,這些留言很明顯用字不夠敏感。

舊金山有22位市府甚至州府官員周六共同發表聯署,要求高勵思辭職,包括兩名教委,華裔的林謙悅及亞太裔的莫力加。

舊金山一共有52,000名公校學生,亞裔佔了3分之1。

