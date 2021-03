影評：冷戰高峰期的間諜片《鐵幕行動》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一位英國商人在冷戰期間被招募為間諜,將如何改變他的一生?

上世紀60年代,美國和前蘇聯正處於冷戰高峰期。美國中央情報局CIA和英國的MI6,接到一個願意提供蘇聯政府機密的訊息;要找一個非間諜的人,來將機密訊息運出蘇聯。找來了英國商人Greville Wynne,在1960到62年這段時間,Wynne 從俄羅斯偷運出數千份情報文件。Wynne 外表看來像是個金錢掛帥的資本主義者,也會圓滑處理顧客,開始時也不被蘇聯保安起疑心。也和提供機密的蘇聯軍將Oleg Penkovsky,在傳達訊息並交往下,相互關心彼此和對方的家庭。其中一項重要資訊,就是蘇聯計畫在古巴部署核導彈的計畫。但Wynne 隨後也被蘇聯情報機構KGB逮捕、囚禁並折磨。

電影帶有一般冷戰間諜片的色彩。從單調的調色,到單維數性格的正邪人物,到利用並置剪輯方式來加強緊張感,都叫人滿意。導演Dominic Cooke 和劇本創作的Tom O’Connor,卻也強化了英國商人和蘇聯軍將之間,合作的主要原因。兩人都是鑑於要保護他們的家庭,採取了大膽的實際行動。

演出這非一般關係的Benedict Cumberbatch 和Merab Ninidze,也讓觀眾感受到他們非大動作,卻目的在於防止核子戰爭爆發,所做的低調行動。這也激發大家,不論自己身分,確實能夠在生活中,做出對這世界有貢獻的行動。

《鐵幕行動 The Courier》帶大家看間諜行動背後的人性。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影目前在灣區的多家電影院上映。

電影網頁:https://www.thecouriermovie.com/

“The Courier” takes us back to the era of intriguing spy thrillers

“Screening Room” reviews “The Courier”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thecouriermovie.com/

Now in theatres.