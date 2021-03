拜登奧巴馬對近日越來越多亞裔遭襲擊表關注

【KTSF 江良慧報導】

亞特蘭大周二的槍擊案,死者當中有6人是亞裔,雖然喬治亞州官員並沒有把槍擊案稱為仇恨罪行,但包括總統拜登和前總統奧巴馬都相繼對近日有越來越多亞裔美國人遭襲擊表示關注。

就周二亞特蘭大發生的按摩院槍擊案,拜登周三表示,他明白亞裔美國人的憂慮。

拜登說:「你們知道,我在過去幾個月都有談及對亞裔美國人的暴行,我認為這令人非常不安。」

不過拜登表示,他在現階段不會對槍手的動機作出任何聯想,會等候聯邦調查局和司法部的調查,調查完成後他會再作評論。

而有南亞裔血統的副總統賀錦麗也表示,由於案件仍在調查中,所以未能肯定槍手的動機,不過政府會與亞裔社區站在一起,也明白事件令他們受驚和感到憤怒。

前總統奧巴馬則發表推文,說大家在對抗疫症的同時,也持續忽略了美國更悠久的槍械暴力流行病,雖然槍手做案動機未明,但受害人的身份就凸顯了反亞裔暴力行為的驚人增長,而這必須結束。

他說周二的槍擊案再次悲慘地提醒大家還有很多功夫要做,以指定合理的槍械安全法例,並根除我們社區內仇恨和暴力的普遍模式,他和妻子都為死者和家人祈禱,並敦促作出可以挽救生命的有意義的行動。

前國務卿希拉莉也發推文,說過去一年針對亞裔的暴力激增,是一個日益嚴重的危機,呼籲國家領袖採取行動,終止仇恨。

加州聯邦眾議員趙美心就指責前總統特朗普,把新型肺炎歸咎中國的言論,煽動了針對亞裔的排外情緒。

趙美心說:「中國病毒,武漢病毒,甚至功夫感冒,結果就是反亞裔的仇恨犯罪和事件大幅增長。」

特朗普用中國病毒回應中方指美軍人員,在2019年的武漢運動會播毒,而新型肺炎是在2019年12月在武漢爆發,當時被稱為武漢肺炎,隨後演變成世界大流行病。

