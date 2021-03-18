聖荷西市新警察局長Anthony Mata遭LGBTQ社區反對（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市新聘請的警察局長Anthony Mata，原本是聖荷西警察局副局長，市府的這個決定遭到一些LGBTQ同志社區的反對，市府經理就此事件也做出回應。

Mata說：「我們正在努力重塑公共安全，我知道，我們將共同努力找到解決辦法，我期待與社區一起尋找更有效的服務方式，關注公正、公平和同情心。」

聖荷西市議會剛在周二確認了Mata出任新局長的人事案，Mata作為新警察局長周三舉行首次記者會，Mata於1996年加入聖荷西警隊，一路升遷，4年前升任副局長。

去年夏天，原聖荷西警察局長Eddie Garcia因為在應對「黑人命寶貴」示威活動時，被指警方過度使用武力，而宣佈於去年12月退休，之後他被發現在離任後一個星期，卻成了德州達拉斯的警察局長。

而Mata在眾多候選人中最後勝出，但卻立即得到LGBTQ同志社群反對，包括兩名華裔州眾議員李天明和羅達倫發表聯合聲明，聲稱聖荷西警察局需要有大膽的領導帶領前進，但卻找了一位內部人士，他「殺死一個手無寸鐵的人」，同時還被指控有伊斯蘭恐懼症和跨性別恐懼症，應該立即取消他的資格。

Mata也在周三的記者會回應對自己的指控，表示自己一直在從過往事件中學習。

Mata說：「22年前我捲入一宗事件，導致一名男子死亡，那是一次改變，我人生的創傷性事件。」

聖荷西市府經理也發聲明回應同志社群對Mata的憂慮，表示市府會嚴肅對待所有違反政策，包括歧視和騷擾行為，市政也已對同志社區的擔憂做了調查，根據收集的信息，沒有證據證明，也沒有找到任何理由要取消Mata出任警察局長的資格。

按照原定計劃，Mata將於下周一正式走馬上任。

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