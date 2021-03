聖荷西市新警察局長Anthony Mata遭LGBTQ社區反對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市新聘請的警察局長Anthony Mata,原本是聖荷西警察局副局長,市府的這個決定遭到一些LGBTQ同志社區的反對,市府經理就此事件也做出回應。

Mata說:「我們正在努力重塑公共安全,我知道,我們將共同努力找到解決辦法,我期待與社區一起尋找更有效的服務方式,關注公正、公平和同情心。」

聖荷西市議會剛在周二確認了Mata出任新局長的人事案,Mata作為新警察局長周三舉行首次記者會,Mata於1996年加入聖荷西警隊,一路升遷,4年前升任副局長。

去年夏天,原聖荷西警察局長Eddie Garcia因為在應對「黑人命寶貴」示威活動時,被指警方過度使用武力,而宣佈於去年12月退休,之後他被發現在離任後一個星期,卻成了德州達拉斯的警察局長。

而Mata在眾多候選人中最後勝出,但卻立即得到LGBTQ同志社群反對,包括兩名華裔州眾議員李天明和羅達倫發表聯合聲明,聲稱聖荷西警察局需要有大膽的領導帶領前進,但卻找了一位內部人士,他「殺死一個手無寸鐵的人」,同時還被指控有伊斯蘭恐懼症和跨性別恐懼症,應該立即取消他的資格。

Mata也在周三的記者會回應對自己的指控,表示自己一直在從過往事件中學習。

Mata說:「22年前我捲入一宗事件,導致一名男子死亡,那是一次改變,我人生的創傷性事件。」

聖荷西市府經理也發聲明回應同志社群對Mata的憂慮,表示市府會嚴肅對待所有違反政策,包括歧視和騷擾行為,市政也已對同志社區的擔憂做了調查,根據收集的信息,沒有證據證明,也沒有找到任何理由要取消Mata出任警察局長的資格。

按照原定計劃,Mata將於下周一正式走馬上任。

