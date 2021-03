【KTSF】

聯邦參議院周三一致通過由戴琪(Katherine Tai)出任美國貿易代表,她將會成為第一位擔任這個職位的亞裔美國人兼有色人種婦女。

戴琪的任命周三以98對0全票獲得通過,戴琪曾經擔任貿易談判代表和國會職員,她誓言會致力促成對普通工人有利,而並非只惠及大企業的美國貿易政策,也會和美國盟友更緊密合作,對抗日益強硬的中國。

戴琪在提名聽證會上表示,希望中國履行第一階段美中貿易協議的承諾,但就沒有說明是否會對中國加徵關稅。

