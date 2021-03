【KTSF】

聯邦緊急事務管理局(FEMA)公布聯邦政府即將為新型肺炎死者的殮葬費提供補償,目前正制定細節。

FEMA在官網表示,共有20億元可以發放予新型肺炎死者家屬,補償死者的殮葬費,這筆款項來自聯邦第二輪疫情紓困法案。

凡於去年1月20號至12月31號期間支付的殮葬費,個人或家屬都可以向FEMA申領補償。

FEMA目前正制定申請手續細節,快將對外公布,當局鼓勵民眾先整理好相關支出文件。

