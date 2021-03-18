華裔婆婆無故遇襲左眼仍流血 澄清疑犯傷勢與她無關

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）一名75歲的華裔婆婆周三在市中心Market上被人無故襲擊，婆婆面部有明顯瘀傷，左眼翌日仍在流血，婆婆周四接受本台專訪時表示，疑犯面部的傷勢並不是她出手導致。

75歲事主謝肖珍周三入院治理後，已經即日出院，她的傷勢仍然嚴重，眼部淤黑，而且腫起來，暫時還影響了視力。

謝肖珍接受本台的電話訪問，講起周三的襲擊事件更一度哭起來。

謝肖珍說：「驚，是種族歧視，真陰功，白白打我一拳，我靠在柱上，距離行人道很遠，兜落我面一拳打過來，陰功，鼻又流血，口又流血，臉都受傷了，就是這樣，我都無撩過他，我又不認識他。」

謝肖珍由中國移民來美國20多年，現在與丈夫住在四街一間長者公寓，他的女婿陳德和表示，謝肖珍平時喜歡到Market街走動，案發時她是去買菜。

陳德和說：「她眼球充血，我們去探她時，眼球還有血水，慢慢流出來，整塊面都腫了，肯定擔心，沒道理不擔心，你一個老人家70多歲，已經76歲，周圍走，加上身體由不是很好。」

警方表示，周三早上約10時，接報去到Market街夾7街處理一宗襲擊案，警員到場時，發現兩名受害人，分別是75歲的謝婆婆，以及另一名越南裔83歲男子。

涉嫌施襲的男子當場被警方拘捕，他是39歲的Steven Jenkins，他面臨兩項嚴重襲擊及虐老罪。

警方指，有目擊者案發前半小時，見到Jenkins在聯合廣場與人發生肢體碰撞，然後Jenkins襲擊83歲的伯伯，附近一名保安員目擊事件，開始跟著匪徒，在Jenkins逃走途中，他遇到謝婆婆並襲擊她，該名保安員最終制服Jenkins。

警方相信，這兩宗襲擊案是無緣無故發生，正調查動機與族裔是否有關，對於有消息指，謝肖珍「發威」用木棍還擊，將疑犯「打低」，謝肖珍澄清，疑犯臉部流血的傷勢，並不是她還手所致，她只是用木棍打了疑犯的腳面幾下，警方的資料亦指，疑犯的傷勢與襲擊案無關。

謝肖珍說：「有些人說，我打他，我哪有打過他，警察站在那裏，警察一手推他，他跌在石上，街磚上，來到就說我打他，我哪裡有打他，警察鎖上手扣，放在背部，我就在街邊拾條棍，打了幾下他的腳面就這樣。」

陳德和說：「她平時個人有點正義感，早幾年，我知道她在巴士上見到有非洲裔欺負華裔婆婆，爭座位，我外母就走上前，說你不可以欺負我們這些婆婆，你立即要走。」

謝婆婆現在仍然心有餘悸，暫時不敢外出，她的家人在籌款網站上幫她籌募醫藥費，一天之內已經籌得超過43萬元，比5萬元的目標高出八倍。

婆婆本來是說，不需要任何人的捐款，不過家人就擔心今次遇襲後，將來可能會出現後遺症，所以聽過社區人士的意見後，最終決定設立籌款專頁。

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