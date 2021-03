華裔婆婆無故遇襲左眼仍流血 澄清疑犯傷勢與她無關

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)一名75歲的華裔婆婆周三在市中心Market上被人無故襲擊,婆婆面部有明顯瘀傷,左眼翌日仍在流血,婆婆周四接受本台專訪時表示,疑犯面部的傷勢並不是她出手導致。

75歲事主謝肖珍周三入院治理後,已經即日出院,她的傷勢仍然嚴重,眼部淤黑,而且腫起來,暫時還影響了視力。

謝肖珍接受本台的電話訪問,講起周三的襲擊事件更一度哭起來。

謝肖珍說:「驚,是種族歧視,真陰功,白白打我一拳,我靠在柱上,距離行人道很遠,兜落我面一拳打過來,陰功,鼻又流血,口又流血,臉都受傷了,就是這樣,我都無撩過他,我又不認識他。」

謝肖珍由中國移民來美國20多年,現在與丈夫住在四街一間長者公寓,他的女婿陳德和表示,謝肖珍平時喜歡到Market街走動,案發時她是去買菜。

陳德和說:「她眼球充血,我們去探她時,眼球還有血水,慢慢流出來,整塊面都腫了,肯定擔心,沒道理不擔心,你一個老人家70多歲,已經76歲,周圍走,加上身體由不是很好。」

警方表示,周三早上約10時,接報去到Market街夾7街處理一宗襲擊案,警員到場時,發現兩名受害人,分別是75歲的謝婆婆,以及另一名越南裔83歲男子。

涉嫌施襲的男子當場被警方拘捕,他是39歲的Steven Jenkins,他面臨兩項嚴重襲擊及虐老罪。

警方指,有目擊者案發前半小時,見到Jenkins在聯合廣場與人發生肢體碰撞,然後Jenkins襲擊83歲的伯伯,附近一名保安員目擊事件,開始跟著匪徒,在Jenkins逃走途中,他遇到謝婆婆並襲擊她,該名保安員最終制服Jenkins。

警方相信,這兩宗襲擊案是無緣無故發生,正調查動機與族裔是否有關,對於有消息指,謝肖珍「發威」用木棍還擊,將疑犯「打低」,謝肖珍澄清,疑犯臉部流血的傷勢,並不是她還手所致,她只是用木棍打了疑犯的腳面幾下,警方的資料亦指,疑犯的傷勢與襲擊案無關。

謝肖珍說:「有些人說,我打他,我哪有打過他,警察站在那裏,警察一手推他,他跌在石上,街磚上,來到就說我打他,我哪裡有打他,警察鎖上手扣,放在背部,我就在街邊拾條棍,打了幾下他的腳面就這樣。」

陳德和說:「她平時個人有點正義感,早幾年,我知道她在巴士上見到有非洲裔欺負華裔婆婆,爭座位,我外母就走上前,說你不可以欺負我們這些婆婆,你立即要走。」

謝婆婆現在仍然心有餘悸,暫時不敢外出,她的家人在籌款網站上幫她籌募醫藥費,一天之內已經籌得超過43萬元,比5萬元的目標高出八倍。

婆婆本來是說,不需要任何人的捐款,不過家人就擔心今次遇襲後,將來可能會出現後遺症,所以聽過社區人士的意見後,最終決定設立籌款專頁。

