消息指CDC將放寬學校社交距離限制 由6呎減至3呎

【KTSF 江良慧報導】

有消息指，聯邦疾病防控中心（CDC）將會在周五宣布放寬學校內的社交距離限制，從目前的6呎減至3呎，不過放寬防疫措施可能要付出代價。

阿拉巴馬州在幾個星期前放寬若干抗疫措施，當地平均每天病例在一個星期急升90%，密歇根州也上升50%，酒店就準備好迎接春假渡假人士。

有17個州的平均每天病例正在上升。

CNN有線新聞網絡醫療分析師Leana Wen說：「我認為我們在第四波急升的臨界點。」

而在國會山莊上，爭拗的是打完疫苗後是否還需要戴口罩。

聯邦參議員Rand Paul說：「你想讓戴口罩多幾年，你已打完疫苗，但還帶著倆個口罩招搖作秀。」

白宮抗疫專家Anthony Fauci回應說：「不是，口罩並非做戲，口罩有保護作用。」

目前是疫苗和病毒以及病毒變種競賽，至今每8個美國人當中，有大約一人接種完整疫苗，拜登總統承諾要在上任100天內，美國人接種一億劑疫苗這個目標可能在周五就會提早達到。

聯邦參議員Susan Collins說：「我們要讓學校重開。」

有子女在網上學習的家長中，4分1人表示子女的精神和情緒健康受損，而且防疫措施也可以大大減慢病毒傳播，上述都是根據CDC今天公佈的報告，預計CDC將會在周五正式公佈放寬校內社交距離限制。

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