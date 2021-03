消息指CDC將放寬學校社交距離限制 由6呎減至3呎

【KTSF 江良慧報導】

有消息指,聯邦疾病防控中心(CDC)將會在周五宣布放寬學校內的社交距離限制,從目前的6呎減至3呎,不過放寬防疫措施可能要付出代價。

阿拉巴馬州在幾個星期前放寬若干抗疫措施,當地平均每天病例在一個星期急升90%,密歇根州也上升50%,酒店就準備好迎接春假渡假人士。

有17個州的平均每天病例正在上升。

CNN有線新聞網絡醫療分析師Leana Wen說:「我認為我們在第四波急升的臨界點。」

而在國會山莊上,爭拗的是打完疫苗後是否還需要戴口罩。

聯邦參議員Rand Paul說:「你想讓戴口罩多幾年,你已打完疫苗,但還帶著倆個口罩招搖作秀。」

白宮抗疫專家Anthony Fauci回應說:「不是,口罩並非做戲,口罩有保護作用。」

目前是疫苗和病毒以及病毒變種競賽,至今每8個美國人當中,有大約一人接種完整疫苗,拜登總統承諾要在上任100天內,美國人接種一億劑疫苗這個目標可能在周五就會提早達到。

聯邦參議員Susan Collins說:「我們要讓學校重開。」

有子女在網上學習的家長中,4分1人表示子女的精神和情緒健康受損,而且防疫措施也可以大大減慢病毒傳播,上述都是根據CDC今天公佈的報告,預計CDC將會在周五正式公佈放寬校內社交距離限制。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。