南加有民眾非法燃放煙花引發爆炸兩人亡

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南加州發生重大煙花爆炸事故，有民眾非法燃放煙花，導致爆炸還有一間房屋起火，事件造成兩人死亡。

這起爆炸發生在南加州Ontario的一個住宅區內，周二中午12時30分左右，位於South San Antonio Ave和West Maple Street一帶，突然傳出爆炸聲，附近房屋的窗戶全都碎裂，空中還出現大量濃煙。

警消部門隨即發推文，告訴民眾有爆炸事件，建議民眾避開有關區域，隨後警方封鎖現場的一間房屋，並找到兩具屍體。

警方證實事件導致兩人死亡，還有一些人受傷，警方調查後發現，是有人非法燃放煙花導致爆炸，目前朝可能涉嫌重罪方向調查。

有鄰居向媒體表示，事發時感覺就像有東西砸到屋頂或是車子撞進房子。

當地市府隨後發推文稱，在起火的那棟房屋內有大量煙花，而另一棟房屋以及一個像是農場的一些戶外結構也遭到火勢波及。

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