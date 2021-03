南加有民眾非法燃放煙花引發爆炸兩人亡

【KTSF】

南加州發生重大煙花爆炸事故,有民眾非法燃放煙花,導致爆炸還有一間房屋起火,事件造成兩人死亡。

這起爆炸發生在南加州Ontario的一個住宅區內,周二中午12時30分左右,位於South San Antonio Ave和West Maple Street一帶,突然傳出爆炸聲,附近房屋的窗戶全都碎裂,空中還出現大量濃煙。

警消部門隨即發推文,告訴民眾有爆炸事件,建議民眾避開有關區域,隨後警方封鎖現場的一間房屋,並找到兩具屍體。

警方證實事件導致兩人死亡,還有一些人受傷,警方調查後發現,是有人非法燃放煙花導致爆炸,目前朝可能涉嫌重罪方向調查。

有鄰居向媒體表示,事發時感覺就像有東西砸到屋頂或是車子撞進房子。

當地市府隨後發推文稱,在起火的那棟房屋內有大量煙花,而另一棟房屋以及一個像是農場的一些戶外結構也遭到火勢波及。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。