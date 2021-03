慎防電話騙案 警方強調絕不會向市民索取金錢（視頻）

【KTSF】

就舊金山(三藩市)一個華裔女人差點陷入電話詐騙案,本台訪問了舊金山警方,警方一方面讚揚銀行職員的機警,幫助女事主醒覺,另外警方強調,絕不會向市民索取金錢。

舊金山警方發言人Robert Rueca說:「警方與執法部門不會問你拿錢,絕不會向你拿禮物卡,或要求你匯款。」

Rueca說:「該銀行職員非常機警,知道可能是詐騙,採取行動並提醒受害人。」

警方強調,雖然警方會因為不同原因打電話給市民,特別是如果有人打911之後突然掛線,可是警方絕對不會索取金錢。

警方呼籲市民遇到可疑電話,應該立刻掛線,然後告訴可信的親人、朋友或者銀行職員。

受騙的人通常都聽了騙徒的話,沒有告訴其他人,而失去自己的財產。

另外警方指出,如果需要查詢市民的工卡號碼,會在面對面的時候,而不會在電話詢問工卡號碼。

