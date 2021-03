紐森訪東灣小學 San Mateo縣將進入橙色級別（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣從周三開始進入疫情較輕的橙色級別,是灣區所有縣當中,今年最先進入橙色級別的縣,另外,州長紐森周二到東灣Alameda市的一間小學,宣布重開加州學校的進展。

紐森周二到訪在Alameda市的Ruby Bridges小學,他表示,在州府通過撥款66億重開學校方案下,加州的近11,000間公立學校中,有9千間已經重開,或是宣布重開日期,這和幾個星期前的6千間有顯著上升。

紐森也提到一些學生回校上課的喜悅:「他們談到可以和朋友玩,在一起非常開心,他們也說非常歡喜見到老師。」

但是Alameda 聯合校區重開學校的計劃,還是以混合模式重開,小學生一個星期回學校兩天,每次兩個半小時,中學和高中則在下個月回校上課,則可以使用混合模式。

而San Mateo縣將從周三開始進入橙色疫情級別,這意味著,酒吧並不需要提供食物,就可以在戶外營運,酒莊可以室內營運,人量限制在25%,不需要在晚上8點前關門,也不需要限制顧客逗留時間在一個半小時。

餐館、電影院、禱告場所人流量可以增加到50%,現場表演地點可以重開,限制人流量20%,小型主題公園戶外場所可以重開,商店和購物商場不需要有人數限制,健身房人流量可以增加到25%,一些家庭娛樂場所,例如保齡球場也可以重開。

