紐森訪東灣小學 San Mateo縣將進入橙色級別（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

San Mateo縣從周三開始進入疫情較輕的橙色級別，是灣區所有縣當中，今年最先進入橙色級別的縣，另外，州長紐森周二到東灣Alameda市的一間小學，宣布重開加州學校的進展。

紐森周二到訪在Alameda市的Ruby Bridges小學，他表示，在州府通過撥款66億重開學校方案下，加州的近11,000間公立學校中，有9千間已經重開，或是宣布重開日期，這和幾個星期前的6千間有顯著上升。

紐森也提到一些學生回校上課的喜悅：「他們談到可以和朋友玩，在一起非常開心，他們也說非常歡喜見到老師。」

但是Alameda 聯合校區重開學校的計劃，還是以混合模式重開，小學生一個星期回學校兩天，每次兩個半小時，中學和高中則在下個月回校上課，則可以使用混合模式。

而San Mateo縣將從周三開始進入橙色疫情級別，這意味著，酒吧並不需要提供食物，就可以在戶外營運，酒莊可以室內營運，人量限制在25%，不需要在晚上8點前關門，也不需要限制顧客逗留時間在一個半小時。

餐館、電影院、禱告場所人流量可以增加到50%，現場表演地點可以重開，限制人流量20%，小型主題公園戶外場所可以重開，商店和購物商場不需要有人數限制，健身房人流量可以增加到25%，一些家庭娛樂場所，例如保齡球場也可以重開。

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