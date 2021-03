【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德周二接種Johnson & Johnson疫苗,希望向社區表達可以放心去接種的訊息。

布里德說:「我想大家知道J&J疫苗安全,公共衛生局官員會去社區,提供這種疫苗給弱勢社群,我希望他們可以說,他們接種的疫苗跟市長的一樣。」

J&J疫苗同市面另外兩款不同,只須要注射一針就見效,3款疫苗都可以對新冠病毒重症提供有效保護。

現時全市有三成年過16歲的居民接種了至少一劑疫苗,但是西增區只得3%人接種。

3月16日剛好是布里德宣佈首個居家抗疫令的一週年。

