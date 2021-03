【有線新聞】

亞特蘭大3間按摩店發生連環槍擊案,最少8死1傷。南韓外交部指其中4名死者是韓裔,駐當地總領事館已派人了解情況,當地警方拘捕一名男子。

其中兩間涉案按摩店位處同一條街,當地周二接近傍晚警方接報,亞特蘭大東北部一間按摩店被人打劫,到場後發現3名女子中槍身亡,其後再接報,對面街一間按摩店有槍聲,1名女子中槍不治。

而在前一小時,一間位於北部的按摩店亦發生槍擊案,4死1傷。

警方其後拘捕一名21歲白人男子,名叫Robert Aaron Long,懷疑與3宗槍擊案有關,但未肯定是否針對亞裔。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。