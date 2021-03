歐洲逾3分之1國家暫停接種阿斯利康疫苗

【KTSF 蘇珊瑚報導】

自挪威當局發布報告指,有民眾接種阿斯利康疫苗出現血栓問題之後,至今有超過3分之1的歐洲國家宣布暫停接種阿斯利康疫苗。

周一再有歐洲國家宣布停止接種阿斯利康疫苗,最新加入行列是德國、法國和意大利,上個星期,挪威、丹麥 冰島 奧地利、愛爾蘭、保加利亞、荷蘭紛紛宣布暫停接種阿斯利康疫苗,雖然這些歐洲國家承認暫時未有證據顯示血栓問題與疫苗有關,但都表示要小心對應。

而阿斯利康官方表示,從超過1000萬人接種的數據來看,無證據顯示疫苗同血栓問題有直接關係。

歐洲藥品監管機構同意這個說法,呼籲民眾繼續接種。

歐盟委員會周一表示,除了關注疫苗本身之外,亦會調查付運和施打過程。

歐盟委員會發言人Stefan De Keersmaecker說:「EMA正在評估安全性和有效性,不僅是疫苗授權的問題,還包括監視疫苗在授權和交付後的使用情況,EMA正在為此工作,已發布了臨時意見,我們將繼續監視局勢,以後提出進一步的意見。」

世衛獲取藥物和衛生產品部門助理總幹事Mariangela Simao周一表示,接種者出現血栓問題的比例,並不比一般的比例高。

世衛助理總監Mariangela Simao說:「到目前為止,總人口中數據顯示,沒有出現更多的血栓病例,在這期間的總人口中,總有人會生病或死去,我們所見的初步數據顯示,並沒有增加血栓事件,例如在歐洲和英國,到目前為止只是接種了超過1,700萬劑的

阿斯利康疫苗。」

歐洲國家的決定並無影響加拿大的接種計劃,加拿大總理杜魯多周一就表示,加拿大使用的阿斯利康疫苗與涉事的疫苗不是同一批次,可以保證安全和有效。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。