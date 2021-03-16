歐洲逾3分之1國家暫停接種阿斯利康疫苗

【KTSF 蘇珊瑚報導】

自挪威當局發布報告指，有民眾接種阿斯利康疫苗出現血栓問題之後，至今有超過3分之1的歐洲國家宣布暫停接種阿斯利康疫苗。

周一再有歐洲國家宣布停止接種阿斯利康疫苗，最新加入行列是德國、法國和意大利，上個星期，挪威、丹麥 冰島 奧地利、愛爾蘭、保加利亞、荷蘭紛紛宣布暫停接種阿斯利康疫苗，雖然這些歐洲國家承認暫時未有證據顯示血栓問題與疫苗有關，但都表示要小心對應。

而阿斯利康官方表示，從超過1000萬人接種的數據來看，無證據顯示疫苗同血栓問題有直接關係。

歐洲藥品監管機構同意這個說法，呼籲民眾繼續接種。

歐盟委員會周一表示，除了關注疫苗本身之外，亦會調查付運和施打過程。

歐盟委員會發言人Stefan De Keersmaecker說：「EMA正在評估安全性和有效性，不僅是疫苗授權的問題，還包括監視疫苗在授權和交付後的使用情況，EMA正在為此工作，已發布了臨時意見，我們將繼續監視局勢，以後提出進一步的意見。」

世衛獲取藥物和衛生產品部門助理總幹事Mariangela Simao周一表示，接種者出現血栓問題的比例，並不比一般的比例高。

世衛助理總監Mariangela Simao說：「到目前為止，總人口中數據顯示，沒有出現更多的血栓病例，在這期間的總人口中，總有人會生病或死去，我們所見的初步數據顯示，並沒有增加血栓事件，例如在歐洲和英國，到目前為止只是接種了超過1,700萬劑的

阿斯利康疫苗。」

歐洲國家的決定並無影響加拿大的接種計劃，加拿大總理杜魯多周一就表示，加拿大使用的阿斯利康疫苗與涉事的疫苗不是同一批次，可以保證安全和有效。

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