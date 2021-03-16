居家抗疫一周年：加州及灣區抗疫之路（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

加州和舊金山灣區對抗新冠肺炎疫情到本周剛好一年，本台將一連數天播出「居家抗疫一周年」專題報導，本集先帶大家回顧過去一年加州以及灣區的抗疫之路。

3月17號將是灣區率先實施居家令一週年，而這一年來，大家的生活、工作和學習模式全部發生了改變，居家令，按階段重啟經濟，疫情反彈，再度實施居家令，商業開了又關，也令大家感到抗疫疲勞，幸好現在已有疫苗，給大家恢復正常生活帶來了希望。

去年3月11號，世界衛生組織宣佈新冠肺炎為大流行病，灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo、舊金山，以及Santa Clara縣率先宣佈從3月17日起實施居家抗疫令（Shelter-in-place），3月19號，州長紐森也宣佈實施居家令，禁止所有非必要外出和活動，能在家工作的就在家上班，學校則改成遠程教學。

4月下旬，紐森宣佈分6個步驟解除居家令，灣區率先要求民眾外出，以及店員和顧客都必須戴口罩，而且再度延長居家令至5月底。

5月上旬，加州進入解除居家令的第二階段，允許零售店提供店外取貨，餐廳可以堂食，購物商場及辦公室也可以重開，同時全州範圍增設更多新冠病毒檢測站，不論民眾有無醫療保險都可做檢測。

進入6月，學校、酒吧、健身房、動物園、博物館、電影院、餐廳、酒店、美髮美甲店、賭場、賽馬場、露營地，以及一些個人護理服務也都准許重開，不過到6月下旬，又出現第二波疫情，紐森宣佈收緊重開計劃，同時要求全州民眾在公共場所必須戴口罩。

7月中，紐森又下令在州府監察名單上的33個縣的學校，不准重開親身授課。

8月下旬，加州開始採用黃、橙、紅、紫四個顏色編碼系統，評估疫情狀況，進入9月，灣區疫情級別基本保持在紅色和橙色狀態，各縣再度擴大重啟經濟範圍，包括可以在有人數限制的情況下重開室內堂食、健身房、宗教聚會和個人護理服務等。

在臨近感恩節、聖誕節假期前，為防止大規模病毒傳染，灣區各縣聯合建議民眾在節日期間不要出外旅行，外州訪客或出遊回來的民眾都建議隔離14天。

進入12月，灣區九個縣全部又升至疫情紫色級別，加州疫情也持續反彈，州內醫院加護病房的空床率急劇下跌，州府宣佈將分區再度實施居家令，其中南加州疫情最為嚴重，很多醫院床位全部爆滿，州府還要求在紫色級別的縣，都要從晚10點到次日清晨5點實施宵禁，在此期間，禁止任何商業和聚會活動。

不過新冠疫苗在12月也傳來好消息，聯邦食品及藥物管理局（FDA）在月中分別批准緊急使用Pfizer和Moderna疫苗，加州預訂的首批32萬7千劑Pfizer疫苗在月中抵達，並分階段為民眾接種，灣區則從12月14號開始首先為本地前線醫護人員接種，南加州Dodger球場也由新冠病毒檢測站，變成全美最大的疫苗接種站之一，每天可接種疫苗12,000劑，灣區的奧克蘭Coliseum球場、Levi’s球場以及多個大型活動或社區中心，都紛紛用作疫苗接種站。

不過疫苗短缺問題一直持續，Sutter醫療機構在2月下旬不得不取消95,000個疫苗接種預約，與此同時，FDA批准第三支疫苗Johnson & Johnson可作緊急使用，Johnson & Johanson疫苗不需要超低溫儲存，而且只需打一劑。

隨著新症案例明顯下降，以及接種疫苗的人越來越多，加州分區居家令和宵禁令已於1月下旬和2月初相繼解除，之後按照各縣疫情級別再度重啟經濟，紐森還簽署法案撥款66億元，鼓勵公校在4月1日讓學生安全返校上課。

根據約翰霍普金斯大學的數據，截至3月10號，全美確診案例超過2900萬，死亡案例接近53萬，加州確診超過360萬，死亡超過54,000人，兩個數字都位居全美榜首，其次是德州、佛羅里達州、紐約州和伊利諾伊州，而疫苗接種3個月來，加州已接種超過1100萬劑，完成全部接種程序的則有348萬多人，約佔全州人口的8.8%。

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