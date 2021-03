居家抗疫一周年：加州及灣區抗疫之路（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州和舊金山灣區對抗新冠肺炎疫情到本周剛好一年,本台將一連數天播出「居家抗疫一周年」專題報導,本集先帶大家回顧過去一年加州以及灣區的抗疫之路。

3月17號將是灣區率先實施居家令一週年,而這一年來,大家的生活、工作和學習模式全部發生了改變,居家令,按階段重啟經濟,疫情反彈,再度實施居家令,商業開了又關,也令大家感到抗疫疲勞,幸好現在已有疫苗,給大家恢復正常生活帶來了希望。

去年3月11號,世界衛生組織宣佈新冠肺炎為大流行病,灣區6個縣Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo、舊金山,以及Santa Clara縣率先宣佈從3月17日起實施居家抗疫令(Shelter-in-place),3月19號,州長紐森也宣佈實施居家令,禁止所有非必要外出和活動,能在家工作的就在家上班,學校則改成遠程教學。

4月下旬,紐森宣佈分6個步驟解除居家令,灣區率先要求民眾外出,以及店員和顧客都必須戴口罩,而且再度延長居家令至5月底。

5月上旬,加州進入解除居家令的第二階段,允許零售店提供店外取貨,餐廳可以堂食,購物商場及辦公室也可以重開,同時全州範圍增設更多新冠病毒檢測站,不論民眾有無醫療保險都可做檢測。

進入6月,學校、酒吧、健身房、動物園、博物館、電影院、餐廳、酒店、美髮美甲店、賭場、賽馬場、露營地,以及一些個人護理服務也都准許重開,不過到6月下旬,又出現第二波疫情,紐森宣佈收緊重開計劃,同時要求全州民眾在公共場所必須戴口罩。

7月中,紐森又下令在州府監察名單上的33個縣的學校,不准重開親身授課。

8月下旬,加州開始採用黃、橙、紅、紫四個顏色編碼系統,評估疫情狀況,進入9月,灣區疫情級別基本保持在紅色和橙色狀態,各縣再度擴大重啟經濟範圍,包括可以在有人數限制的情況下重開室內堂食、健身房、宗教聚會和個人護理服務等。

在臨近感恩節、聖誕節假期前,為防止大規模病毒傳染,灣區各縣聯合建議民眾在節日期間不要出外旅行,外州訪客或出遊回來的民眾都建議隔離14天。

進入12月,灣區九個縣全部又升至疫情紫色級別,加州疫情也持續反彈,州內醫院加護病房的空床率急劇下跌,州府宣佈將分區再度實施居家令,其中南加州疫情最為嚴重,很多醫院床位全部爆滿,州府還要求在紫色級別的縣,都要從晚10點到次日清晨5點實施宵禁,在此期間,禁止任何商業和聚會活動。

不過新冠疫苗在12月也傳來好消息,聯邦食品及藥物管理局(FDA)在月中分別批准緊急使用Pfizer和Moderna疫苗,加州預訂的首批32萬7千劑Pfizer疫苗在月中抵達,並分階段為民眾接種,灣區則從12月14號開始首先為本地前線醫護人員接種,南加州Dodger球場也由新冠病毒檢測站,變成全美最大的疫苗接種站之一,每天可接種疫苗12,000劑,灣區的奧克蘭Coliseum球場、Levi’s球場以及多個大型活動或社區中心,都紛紛用作疫苗接種站。

不過疫苗短缺問題一直持續,Sutter醫療機構在2月下旬不得不取消95,000個疫苗接種預約,與此同時,FDA批准第三支疫苗Johnson & Johnson可作緊急使用,Johnson & Johanson疫苗不需要超低溫儲存,而且只需打一劑。

隨著新症案例明顯下降,以及接種疫苗的人越來越多,加州分區居家令和宵禁令已於1月下旬和2月初相繼解除,之後按照各縣疫情級別再度重啟經濟,紐森還簽署法案撥款66億元,鼓勵公校在4月1日讓學生安全返校上課。

根據約翰霍普金斯大學的數據,截至3月10號,全美確診案例超過2900萬,死亡案例接近53萬,加州確診超過360萬,死亡超過54,000人,兩個數字都位居全美榜首,其次是德州、佛羅里達州、紐約州和伊利諾伊州,而疫苗接種3個月來,加州已接種超過1100萬劑,完成全部接種程序的則有348萬多人,約佔全州人口的8.8%。

