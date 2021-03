【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德周一宣布,Mission區Garfield廣場休憩區的改造工程已經完成,正式向公眾開放。

翻新後的Garfield中心總面積3,550平方呎,主要設施包括一個室內泳池和會所,設有新的淋浴間和更衣室,還提供遊戲室以及擴充廚房。

戶外設有新的籃球場和兒童玩水設施、庭院同公共藝術展區,泳池將根據疫情指引決定幾時向公眾開放,工程耗資1,970萬元。

