奧克蘭華裔長者被劫匪推跌亡 鄰居設鮮花祭壇悼念

【KTSF 梁秋玉報導】

3月9號，東灣奧克蘭（屋崙）75歲華裔男長者Pak Ho在晨運期間遇襲身亡，警方周一晚證實，已經逮捕第二名涉案嫌犯，而死者的鄰居則在老伯遇襲附近的路口設置了鮮花祭壇，希望引起公眾對事件的關注。

在奧克蘭Lake Merritt社區Jayne和Perkins路口設置的祭壇，擺放了多束鮮花和許多蠟燭，還有一幅死者Pak Ho，譯音簡稱何伯的畫像，在鐵柱上還有一個白紙板，上面寫著何伯的名字，說他是一位鄰居、父親和被愛的人，希望大家記住他的名字，願他安息。

而設置這個祭壇的就是何伯隔壁鄰居Susie Wang，Susie剛搬來這個社區3個月，她說平日外出鍛鍊時，偶爾碰到何伯都會打個招呼，雖然沒有深交，但聽到何伯遇到不幸還是很震驚。

Susie說：「我一聽到他去世的消息，特別吃驚，然後特別失望，因為我意識到，雖然他是一個老爺爺，老爺爺當然肯定會有家人，家人他們的情緒肯定是一團糟，簡直不知道該怎麼想像。」

上週五，Susie到超市買了鮮花，然後擺在何伯家附近的路口，以示悼念，同時也讓其他人了解事件。

Susie說：「反正有一個空間，引起大家可以發洩發洩，終於可以嘆一口氣，可以說這個事情真的是，特別殘忍，特別悲傷，但是我們沒有忘掉你何爺爺。」

上星期二3月9日早上，何伯在家附近晨運期間，遇到兩名非洲裔匪徒搶劫，並大力將他推倒在地，因頭部撞擊地面導致腦部受創，於3月11號宣佈不治。

警方於上周四逮捕26歲非洲裔嫌犯Teaunte Bailey，Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史，做案時腳踝還戴著GPS定位監視器。

Alameda縣地檢處起訴Bailey謀殺罪、搶劫，以及襲擊等多項重罪，警方周二晚還證實，另一名接應Bailey的非洲裔嫌犯，56歲的Elbert Britton也已於上週五被逮捕，預計周二出庭。

Susie說，美國社會存在歧視問題由來已久，亞裔社區必須團結，與其他族裔社區溝通，爭求應有的權益。

Susie說：「要一起努力，要堅持，不能放棄，有時候當然我們想放棄，想放水，但是要堅持下去，是特別有挑戰性，如果想達到這種好的，比較美好的目標的話，那當然要投資很多時間，提出很多知識，所有一切，要慢慢來。」

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