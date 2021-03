奧克蘭華裔長者被劫匪推跌亡 鄰居設鮮花祭壇悼念

【KTSF 梁秋玉報導】

3月9號,東灣奧克蘭(屋崙)75歲華裔男長者Pak Ho在晨運期間遇襲身亡,警方周一晚證實,已經逮捕第二名涉案嫌犯,而死者的鄰居則在老伯遇襲附近的路口設置了鮮花祭壇,希望引起公眾對事件的關注。

在奧克蘭Lake Merritt社區Jayne和Perkins路口設置的祭壇,擺放了多束鮮花和許多蠟燭,還有一幅死者Pak Ho,譯音簡稱何伯的畫像,在鐵柱上還有一個白紙板,上面寫著何伯的名字,說他是一位鄰居、父親和被愛的人,希望大家記住他的名字,願他安息。

而設置這個祭壇的就是何伯隔壁鄰居Susie Wang,Susie剛搬來這個社區3個月,她說平日外出鍛鍊時,偶爾碰到何伯都會打個招呼,雖然沒有深交,但聽到何伯遇到不幸還是很震驚。

Susie說:「我一聽到他去世的消息,特別吃驚,然後特別失望,因為我意識到,雖然他是一個老爺爺,老爺爺當然肯定會有家人,家人他們的情緒肯定是一團糟,簡直不知道該怎麼想像。」

上週五,Susie到超市買了鮮花,然後擺在何伯家附近的路口,以示悼念,同時也讓其他人了解事件。

Susie說:「反正有一個空間,引起大家可以發洩發洩,終於可以嘆一口氣,可以說這個事情真的是,特別殘忍,特別悲傷,但是我們沒有忘掉你何爺爺。」

上星期二3月9日早上,何伯在家附近晨運期間,遇到兩名非洲裔匪徒搶劫,並大力將他推倒在地,因頭部撞擊地面導致腦部受創,於3月11號宣佈不治。

警方於上周四逮捕26歲非洲裔嫌犯Teaunte Bailey,Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史,做案時腳踝還戴著GPS定位監視器。

Alameda縣地檢處起訴Bailey謀殺罪、搶劫,以及襲擊等多項重罪,警方周二晚還證實,另一名接應Bailey的非洲裔嫌犯,56歲的Elbert Britton也已於上週五被逮捕,預計周二出庭。

Susie說,美國社會存在歧視問題由來已久,亞裔社區必須團結,與其他族裔社區溝通,爭求應有的權益。

Susie說:「要一起努力,要堅持,不能放棄,有時候當然我們想放棄,想放水,但是要堅持下去,是特別有挑戰性,如果想達到這種好的,比較美好的目標的話,那當然要投資很多時間,提出很多知識,所有一切,要慢慢來。」

