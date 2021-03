【KTSF】

奧克蘭(屋崙)聯合校區公布學校重開的初步計畫,學校可望從3月30日起分成兩階段,讓學生恢復到校上課。

根據校區計畫,學校將採取每週兩天恢復親身授課,其中第一階段讓學前班到二年級學生從3月30日開始回學校,第二階段則由三到五年級和更高一級的學生從4月19日回學校,不過學生還是可以選擇完全在家遠距學習。

校區預計屆時會有58%的學生回到學校上課,這項重開學校的時間表,也會讓校區符合資格從州府獲取超過1200萬元撥款,當中包含教師的紅利,3月25日自願提早回校的老師,還有每週200元獎勵。

另外,4月15日,所有教師都強制規定要回到學校,屆時會有一次性2,000元津貼。

不過有反對人士稱,除非包括兒童在內,所有學生都接種疫苗,才能安全重開學校,否則學校都應該繼續關閉。

