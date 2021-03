【KTSF】

喬治亞州阿特蘭大市郊周二有按摩院發生槍擊案,造成至少3人死亡兩人受傷,該市另外兩間水療中心也發生槍擊案,有4人死亡,警方正追查幾宗案件是否有關。

事發地點是阿特蘭大市中心30英里外的市郊Acworth,警方表示,他們接報當地一按摩院Young’s Asian Massage發生槍擊案,警員到場後發現5人中槍,當中兩人證實死亡,另外3人送院,其中一人稍後不治。

另外在阿特蘭大有按摩水療中心發生劫案,警方到場後發現3人死亡,同一時間,對面街另一間水療中心也有一人死亡,警方說4個受害人看來都像是亞裔,目前尚未知道案件的動機。

