有線新聞

梵蒂岡表示,神父和其他羅馬天主教會主教不能祝福同性結合,指上帝「不祝福罪惡」。

天主教信理部發出經教宗方濟各批准的法令,回應神職人員是否可以祝福同性結合,指是不行;即使給予祝福都是「不合法」,強調做法不是要成為不公平歧視的形式,而是提醒世人禮儀儀式的真諦。

信理部表示,一男一女的婚姻是聖禮,而祝福與婚姻聖禮有關,因此無法擴展到同性伴侶。

