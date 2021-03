美國國務卿與防長撰文斥北京以脅迫手段達到目的

【有線新聞】

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀周一抵達日本展開訪問,兩人撰文強調與盟友合作應對中國,批評中國太想達致目的,不惜動用脅迫手段。

布林肯和奧斯汀展開任內首次外訪,首站是日本,周二將與日本外相茂木敏充和防相岸信夫會談。

布林肯和奧斯汀啟程前在《華盛頓郵報》撰文,指盟友對美國國家安全非常重要,又指印太地區自由開放配合尊重人權、民主和法治,符合美國利益,會與他們此行出訪的盟友日本和南韓緊密合作達成。

他們批評有國家挑戰國際秩序,尤其是中國,會以脅迫手段達致目的。

美國認為與盟友合作非常重要,會合力應對中國的侵略與威脅,追究北京有系統地侵蝕香港自治、侵犯新疆和西藏人權、削弱台灣民主和在南海違反國際法宣示領海主權的責任。

奧斯汀到日本前,途經夏威夷會見美國印太司令部官員,指區內出現一些最緊迫的國家安全問題,出訪是要加強與盟友軍事合作確保構成可靠威懾力量應對中國。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。