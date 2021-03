【有線新聞】

香港反修例運動的紀錄片《不割席》入圍奧斯卡最佳紀錄短片。

短片由挪威導演漢默執導,根據簡介,影片以香港2019年反修例運動為題材,記錄了示威者的決心與犧牲、政府的反擊及國安法通過過程。

而電影《少年的你》代表香港競逐最佳國際電影,導演是曾國祥。這部改編自小說的作品以校園欺凌為題材,講述男、女主角在惡劣的生活環境中掙扎求存。

