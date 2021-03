Contra Costa, Sonoma縣周日進入紅色防疫級別

【KTSF】

東灣Contra Costa縣以及北灣Sonoma縣周日開放進入較寬鬆的紅色防疫級別,可以有限度開放室內用餐,灣區九縣全面趨緩到紅色級別。

星期天開始,東灣Contra Costa縣進入較寬鬆的紅色防疫級別,包括可以開放室內用餐最多25%的座位等,從11月開始的禁令逐漸解封。

Walnut Creek周六市區街上已十分熱鬧,有民眾樂見將有室內用餐的選擇,也有民眾指仍要戴好口罩等防疫。

Contra Costa縣目前已有4分之1人口接種一劑疫苗,當地有餐廳周六戶外用餐,一張桌子的等候時間長達兩小時,周日開始,餐廳將可以開放部分室內座位。

有老闆表示,會繼續作好防疫,希望疫情持續好轉不要再惡化,商業也能夠繼續擴大開放。

除了餐廳之外,健身房、博物館以及零售業也可以依州府規定增加開放客流,不少民眾表示支持,本地商家擴大開放。

周日開放進入紅色級別的東灣Contra Costa縣與北灣Sonoma縣,是灣區最後進入該級別的兩縣。

