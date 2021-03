影評：內容重要卻過於花俏的劇情片《Cherry》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

退伍軍人陷入生活困境的故事,大家都曾聽說。來看一則改編成電影的真人事跡《Cherry》。

俄亥俄州克里夫蘭一個青少年Cherry,學校成績不錯,生活沒有明確未來方向,決定從軍。在伊拉克體驗到戰爭的恐怖,回到美國後和女友團聚,但是也患有PTSD創傷後症候群,無法控制自己的現實,必須服藥來鎮定自己。醫生也開始給他開,帶鴉片成份的藥物。Cherry 也如許多戰後回國的軍人一樣吃藥上癮。成為他妻子的Emily,在面對Cherry 的痛苦,並想了解的他的經歷,也同樣開始服藥。之後演變成夫妻兩人共同染上毒癮,越陷越深。最終必須靠打劫銀行,多次逃過警方追擊,但Cherry 最後是否能夠懸崖勒馬?

電影根據退伍軍人Nico Walker 的自傳小說改編。首先必須談電影題材,非常遺憾的是:美國參與的戰爭,長期並不斷的增加需要長時間,心理和生理上需要幫助的人。其實也是給現有的社會體制造成壓力。電影透過主人翁的遭遇,讓大家了解陷入這種無法自拔的困境,在誰的身上都可以發生。

長達近兩個半小時的電影,由近年來拍攝超級英雄電影的Anthony 和Joe Russo 兄弟指導。導演採用的拍攝手法花俏。許多畫面經過特別色彩和燈光處理,甚至讓演員突破第四道牆,和觀眾直接對講。但是感覺似乎和題材不相襯,藐化故事的意念。

而飾演Cherry 的Tom Holland ,近幾年拍攝的電影則可圈可點。但是在這部影片嚴肅鏡頭中,卻十足體現毒客的無助和絕望感,是年度最精采的演出之一,也促成選角方面,是這部電影最成功的環節。

《Cherry》嚴肅的故事,卻加入過多取巧元素。滿分五分中得四分,值得強力推薦。電影目前免附加費,在Apple TV+ 平台上映。

電影網頁:https://tv.apple.com/us/movie/cherry/umc.cmc.40gvwq6hnbilmnxuutvmejx4r?ctx_brand=tvs.sbd.4000&itscg=MC_20000&itsct=atvp_brand_omd&mttn3pid=a_google_adwords&mttnagencyid=1625&mttncc=US&mttnsiteid=143238&mttnsubad=OUS2019895_1-505409872496-c&mttnsubkw=122716505481_kwd-353612636777_JCEewo8U_&mttnsubplmnt=

An over-produced spectacle draws attention away from the serious issues in “Cherry”

“Screening Room” reviews “Cherry”

Rating: 4 out of 5 stars

Now streaming on Apple TV+