美國國務院再次譴責北京修改香港選舉制度

中美下周高層級會談,華府表明會毫無保留地討論美方關注的議題,包括香港和台灣議題,又再次譴責北京修改香港的選舉制度。中方指,具體議題有待商討,但會在對話中表明立場。

全國人大通過修改香港選舉制度,美國國務卿布林肯譴責,北京持續打擊香港民主,扼殺政治討論,批評全國人大單方面改變香港選舉制度,試圖將鎮壓香港作為內部事務,直接打擊《中英聯合聲明》向港人所承諾的自治,呼籲北京和香港當局允許9月立法會選舉如期舉行,並確保以透明、具公信力方式,讓所有候選人都可以參選,同時敦促當局撤銷起訴因為港區國安全法被檢控的民主派人士。

美國政府換屆後,即將迎來中美首場高層級面談,布林肯下周會與中央政治局委員楊潔篪及外長王毅在阿拉斯加會晤,華府預期這次會是艱難會晤,但是美方會毫無保留討論兩國關係,面臨的各種挑戰,包括香港和台灣議題以及兩國經濟關係。

中方指對話具體議題有待商定,但是認為雙方應該準確把握彼此政策意圖,中方會在此次對話中表明立場,希望雙方通過對話聚焦合作,管控分歧,推動中美關係重回正軌,但是重申中方在涉疆、涉港問題立場明確,敦促美方停止干涉中國內政。

