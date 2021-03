舊金山開始施打J&J疫苗 3月15日擴大接種對象

【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山市立大學的大型疫苗接種站周五起開始施打一千劑的Johnson & Johnson疫苗,另外舊金山市府宣布,3月15日起擴大疫苗接種對象,有哪些人符合資格?

自從J&J疫苗開始派發以來,舊金山已有346人接種該疫苗,周五起,位於舊金山市立大學的大型疫苗接種站,開始施打一千劑的J&J疫苗,對象為65歲以上、醫護人員,以及緊急服務、食品農業和教育界人士等1A和1B合資格人士。

由於這款疫苗只要打一劑,不少人都覺得很方便。

馮小姐說:「這是打一針,不是打兩針,強生的,那很好啊,一針打完就好了,不用打兩次。」

另一名接種者說:「太好了,我覺得很幸運,今天能來接種,打一劑就行,這表示很容易,而我不用再回來打。」

拜登總統宣示,要在5月1日前讓所有人都接種到疫苗,這個目標在舊金山是否可能實現呢?

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說:「現在主要問題是,尚無足夠的疫苗,一旦有足夠疫苗,我們希望能盡快開放資格,盡快為民眾接種。」

Colfax呼籲民眾,目前的3種疫苗都非常好,只要輪到合資格接種,都應該盡快接種。

根據市府數據,截至周五為止,舊金山衛生局已經收到4,800劑J&J疫苗,再加上與聯邦合作的藥房收到的疫苗,預計接下來會有更多人可以接種J&J疫苗。

另一方面,舊金山市府宣布將根據州府指引,擴展疫苗接種對象,從3月15日開始,年齡在16至64歲之間的殘障人士、有嚴重健康狀況的人,以及在人群密集的設施內工作或居住的人,可以開始接種疫苗。

人群密集設施包括監獄、無家可歸者收容所,其他密集的居家照護或治療機構等。

至於嚴重健康狀況方面,除了癌症、慢性腎病、慢性肺病、肥胖症和糖尿病之外,舊金山市府也將免疫功能受損的患者納入,包括HIV帶原者,另外還有唐氏症、懷孕,以及鐮狀紅細胞疾病患者,也在3月15日開始的接種對象範圍內。

