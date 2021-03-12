舊金山開始施打J&J疫苗 3月15日擴大接種對象

【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山市立大學的大型疫苗接種站周五起開始施打一千劑的Johnson & Johnson疫苗，另外舊金山市府宣布，3月15日起擴大疫苗接種對象，有哪些人符合資格？

自從J&J疫苗開始派發以來，舊金山已有346人接種該疫苗，周五起，位於舊金山市立大學的大型疫苗接種站，開始施打一千劑的J&J疫苗，對象為65歲以上、醫護人員，以及緊急服務、食品農業和教育界人士等1A和1B合資格人士。

由於這款疫苗只要打一劑，不少人都覺得很方便。

馮小姐說：「這是打一針，不是打兩針，強生的，那很好啊，一針打完就好了，不用打兩次。」

另一名接種者說：「太好了，我覺得很幸運，今天能來接種，打一劑就行，這表示很容易，而我不用再回來打。」

拜登總統宣示，要在5月1日前讓所有人都接種到疫苗，這個目標在舊金山是否可能實現呢？

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說：「現在主要問題是，尚無足夠的疫苗，一旦有足夠疫苗，我們希望能盡快開放資格，盡快為民眾接種。」

Colfax呼籲民眾，目前的3種疫苗都非常好，只要輪到合資格接種，都應該盡快接種。

根據市府數據，截至周五為止，舊金山衛生局已經收到4,800劑J&J疫苗，再加上與聯邦合作的藥房收到的疫苗，預計接下來會有更多人可以接種J&J疫苗。

另一方面，舊金山市府宣布將根據州府指引，擴展疫苗接種對象，從3月15日開始，年齡在16至64歲之間的殘障人士、有嚴重健康狀況的人，以及在人群密集的設施內工作或居住的人，可以開始接種疫苗。

人群密集設施包括監獄、無家可歸者收容所，其他密集的居家照護或治療機構等。

至於嚴重健康狀況方面，除了癌症、慢性腎病、慢性肺病、肥胖症和糖尿病之外，舊金山市府也將免疫功能受損的患者納入，包括HIV帶原者，另外還有唐氏症、懷孕，以及鐮狀紅細胞疾病患者，也在3月15日開始的接種對象範圍內。

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