舊金山市府及社區組織加碼資助餐館向散房戶送餐（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市參議會早前向華埠撥出190萬元，資助餐館向區內的散房戶送餐，讓不少餐館在艱難時期增加了基本收入，近日市府及有社區組織分別加碼，希望進一步擴大受惠的群體。

開業超過40年的悅利海鮮飯店，1月中加入SF New Deal「疫境送暖」的送餐計劃，每星期為散房戶送出300個餐。

悅利海鮮餐館老闆甄先生說：「所以我們都想盡力做到最好，我們盡心，市府盡心幫我們，我們都盡心幫居民。」

甄先生表示，自疫情爆發以來，每天的營業額都不足以前的4分之1，不夠錢交租，亦沒有多餘的錢請人，這個送餐計劃，解決了餐館的燃眉之急。

甄先生說：「第一，沒有那麼多人流，還有人手又不夠，所以什麼都要自己做，我現在做，不是想自己要拿什麼人工，是想著維持，讓這間餐館營運下去。」

另一間位於Broadway街的點心店，同樣受惠於送餐計劃。

幸運星休閒居老闆娘鄧女士說：「現在個個去打針，又有一些客人出來，有人見到排隊來這裡拿餐，其他人又自動來，所以我們的生意都好一點。」

最先在華埠推動送餐計劃的市參事佩斯金（Aaron Peskin）表示，市參議會追加了190萬，另外市府再撥出50萬，華協中心又在社區募捐額外籌得約90萬，因此整項計劃有近350萬。

佩斯金形容，這個送餐計劃是一塊止血膠布，希望越多人接種疫苗後，華埠的經濟會好轉。

佩斯金說：「很快華埠的旅遊業會復甦，但不會在短時間內好起來，所以現在我們要盡自己責任，在本地消費。」

「疫境送暖」送餐計劃至今有超過50間餐館參加，受惠的華埠居民超過3,000人，計劃負責人表示，現在仍然接受申請，只要是住在華埠散房的居民，64歲或以上，或者一個家庭，有兩個兩歲至17歲的子女都合資格，有興趣人士或想加入的餐廳，可以星期一到五致電(415)480-1085報名。

按照現在的撥款，這個送餐計劃大約維持15星期，預計到4月底或者5月初完結，佩斯金指，如果到時疫情有改變，或者經濟未有起色，他會與其他市參事商討，看看會否再加碼。

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