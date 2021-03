舊金山市府及社區組織加碼資助餐館向散房戶送餐（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市參議會早前向華埠撥出190萬元,資助餐館向區內的散房戶送餐,讓不少餐館在艱難時期增加了基本收入,近日市府及有社區組織分別加碼,希望進一步擴大受惠的群體。

開業超過40年的悅利海鮮飯店,1月中加入SF New Deal「疫境送暖」的送餐計劃,每星期為散房戶送出300個餐。

悅利海鮮餐館老闆甄先生說:「所以我們都想盡力做到最好,我們盡心,市府盡心幫我們,我們都盡心幫居民。」

甄先生表示,自疫情爆發以來,每天的營業額都不足以前的4分之1,不夠錢交租,亦沒有多餘的錢請人,這個送餐計劃,解決了餐館的燃眉之急。

甄先生說:「第一,沒有那麼多人流,還有人手又不夠,所以什麼都要自己做,我現在做,不是想自己要拿什麼人工,是想著維持,讓這間餐館營運下去。」

另一間位於Broadway街的點心店,同樣受惠於送餐計劃。

幸運星休閒居老闆娘鄧女士說:「現在個個去打針,又有一些客人出來,有人見到排隊來這裡拿餐,其他人又自動來,所以我們的生意都好一點。」

最先在華埠推動送餐計劃的市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,市參議會追加了190萬,另外市府再撥出50萬,華協中心又在社區募捐額外籌得約90萬,因此整項計劃有近350萬。

佩斯金形容,這個送餐計劃是一塊止血膠布,希望越多人接種疫苗後,華埠的經濟會好轉。

佩斯金說:「很快華埠的旅遊業會復甦,但不會在短時間內好起來,所以現在我們要盡自己責任,在本地消費。」

「疫境送暖」送餐計劃至今有超過50間餐館參加,受惠的華埠居民超過3,000人,計劃負責人表示,現在仍然接受申請,只要是住在華埠散房的居民,64歲或以上,或者一個家庭,有兩個兩歲至17歲的子女都合資格,有興趣人士或想加入的餐廳,可以星期一到五致電(415)480-1085報名。

按照現在的撥款,這個送餐計劃大約維持15星期,預計到4月底或者5月初完結,佩斯金指,如果到時疫情有改變,或者經濟未有起色,他會與其他市參事商討,看看會否再加碼。

