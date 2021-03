【KTSF】

奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近搶劫襲擊75歲華裔老伯的疑犯Teaunte Bailey周五提堂,法官安排被告兩星期後答辨,不准保釋。

被告Teaunte Bailey被控星期二早上搶劫和襲擊當日正去晨運的75歲華裔老伯Pak Ho,他事後腦部嚴重受創,入院搶救後延至昨日不治。

奧克蘭警方表示,Bailey有針對亞裔長者下手的犯罪史,Bailey在上個月曾經入屋搶劫一所長者公寓,襲擊一名72歲事主。

Alameda縣地檢處表示,將會起訴Bailey特殊情況謀殺罪、搶劫、襲擊等多項重罪。

陳錫澎表示周六將會舉行記者會,呼籲各界社區人士反對SB 82號州提案,他表示是為了確保類似本案的被告,不會在提案下獲輕判。

