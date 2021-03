【KTSF】

東灣Fremont發生今年第一宗兇殺案,一個男人中槍死亡。

案發現場位於Fremont大道39867號的Mosaic公寓住宅,警方表示,周三晚10點半左右,接到槍擊案報告,發現一個男人在停車場中了一槍當場死亡。

警方沒有透露死者的身份和族裔背景,也沒有交代疑犯的資料。

這是Fremont今年第一宗命案,市民如有案件資料請通知警方,電話是(510) 790-6800。

